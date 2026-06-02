Опрос показал, сколько россиян пользуются только виртуальными картами

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 11% россиян не пользуются пластиковыми картами, из них 29% перестали их использовать после окончания срока действия и теперь применяют только виртуальные карты.

Среди тех, кто не отказался от физических карт (89%), 68% пользуются и картами, и альтернативными способами безналичной оплаты.

Наиболее активно альтернативными способами оплаты пользуются мужчины в возрасте 18–25 лет (64%) и женщины в возрасте 25–35 лет (57%).

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами, при этом почти треть из них отказалась от пластика после того, как истек срок действия карты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Около 11% вообще не пользуются пластиковыми картами. Из них 48% имеют физические карты, но предпочитают ими не пользоваться, а 29% раньше пользовались пластиком, однако после окончания срока действия не стали его перевыпускать и теперь используют карту только в виртуальном формате", - выяснили аналитики.

Также из тех, кто не пользуется пластиковыми картами, еще 14% оформили виртуальную карту, а 9% перестали пользоваться пластиком, несмотря на то, что он все еще у них есть, и теперь даже не могут вспомнить, где хранится карта.

Среди 89% опрошенных, которые не отказались от физических карт, лишь 32% никогда не используют альтернативные способы безналичной оплаты, при этом 68% пользуются и картами, и альтернативными способами.

Треть опрошенных совмещает использование пластика с оплатой через систему быстрых платежей (СБП) - чаще всего по просьбе продавца, а 23% прибегают к СБП, когда забывают карту дома.

"Еще 25% периодически оплачивают покупки через приложения для бесконтактной оплаты, а 18% используют биометрию, преимущественно для оплаты проезда в метро", - поясняется в исследовании.

Также выяснились различия в отношении к безналичной оплате без использования карт в зависимости от возраста и пола. Так, наиболее активно такими способами пользуются мужчины-зумеры в возрасте 18–25 лет - 64%. Среди женщин чаще всего альтернативные форматы оплаты выбирают респонденты в возрасте 25–35 лет - 57%.

Реже всего к оплате без карты (за исключением наличных расчетов) прибегают женщины в возрасте от 50 до 65 лет - 89%, а также мужчины той же возрастной группы - 98%.