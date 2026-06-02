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В ООН предупредили об аномальной жаре из-за явления Эль-Ниньо - РИА Новости, 02.06.2026
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14:39 02.06.2026
В ООН предупредили об аномальной жаре из-за явления Эль-Ниньо

ВМО: феномен Эль-Ниньо спровоцирует рост глобальных температур

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная метеорологическая организация прогнозирует рост глобальных температур из-за феномена Эль-Ниньо в ближайшие месяцы.
  • Вероятность наступления Эль-Ниньо оценивается в 80% в июне — августе 2026 года, а его продолжения как минимум до ноября — около 90% или выше.
  • Эль-Ниньо может вызвать засуху в некоторых регионах, способствовать образованию ураганов и увеличить риски, связанные с экстремальной жарой.
ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что феномен Эль-Ниньо спровоцирует рост глобальных температур в ближайшие месяцы, следует из нового доклада входящей в структуру ООН организации.
"Из-за необычно теплых океанских вод в тропической части Тихого океана развиваются условия Эль-Ниньо, которые, как ожидается, повлияют на глобальные температурные и осадочные режимы, увеличивая риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы", - говорится в докладе.
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Вероятность наступления этого погодного феномена оценивается в 80% в июне-августе 2026 года.
"Вероятность его продолжения как минимум до ноября составляет около 90% или выше. Хотя сохраняется некоторая неопределенность относительно пиковой силы и сроков Эль-Ниньо, большинство прогностических моделей предполагают, что он будет как минимум умеренным, а возможно, и сильным", - отметили в ВМО.
Это отразится на повышении температур на большей части земного шара, прогнозируют в организации.
"Нам необходимо подготовиться к потенциально сильному явлению Эль-Ниньо, которое усугубит засуху и проливные дожди, а также повысит риск возникновения волн жары как на суше, так и в океане", - заявила на брифинге в Женеве Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.
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По ее словам, Эль-Ниньо может вызывать засуху в Австралии, Центральной Америке, Индонезии и некоторых частях Южной Азии, а также способствовать образованию ураганов в центральной и восточной части Тихого океана. К другим рискам, связанным с экстремальной жарой, относятся более широкое распространение заболеваний, переносимых комарами и клещами, а также сокращение запасов пищи и воды, указали в ВМО.
Последний сильный феномен Эль-Ниньо в 2023-2024 годах способствовал тому, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, напомнила Сауло.
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