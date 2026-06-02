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Стало известно, когда установят точную причину смерти омских сапбордистов - РИА Новости, 02.06.2026
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11:57 02.06.2026
Стало известно, когда установят точную причину смерти омских сапбордистов

РИА Новости: причину смерти сапбордистов в Омске установят в течение пары недель

© Фото : Следком Омск/MAXСотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста
Сотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Следком Омск/MAX
Сотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ольга Симочкина и Анатолий Бойко пропали после прогулки на сапбордах по реке Иртыш в Омске 25 мая.
  • 30 мая было найдено тело Ольги и два сапа, а позднее в районе улицы Загородная — тело Бойко. На телах пары не было спасательных жилетов.
  • Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», предварительная причина смерти — утопление в воде, точная причина будет установлена после судмедэкспертизы в течение двух-трех недель.
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Судмедэкспертиза установит точную причину смерти пропавших в Омске сапбордистов в течение двух-трех недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Ольга Симочкина и Анатолий Бойко отправились в прогулку по реке Иртыш в Омске 25 мая. Они вышли из дома недалеко от реки и не вернулись. 27 мая родственники заявили об их исчезновении. 30 мая в затоне на берегу Иртыша было найдено тело Ольги и два сапа. В понедельник в районе улицы Загородная поисковики нашли тело Бойко. На телах пары не было спасательных жилетов.
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"Тела находятся на судмедэкспертизе. Мы ждем результатов гистологии. Обычно она готовится в течение двух-трех недель. Предварительная причина смерти — утопление в воде. Но нужно дождаться подробной экспертизы, чтобы знать, есть ли какие-либо внутренние повреждения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.
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ПроисшествияОмскИртыш (река)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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