Стало известно, когда установят точную причину смерти омских сапбордистов

"Тела находятся на судмедэкспертизе. Мы ждем результатов гистологии. Обычно она готовится в течение двух-трех недель. Предварительная причина смерти — утопление в воде. Но нужно дождаться подробной экспертизы, чтобы знать, есть ли какие-либо внутренние повреждения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.