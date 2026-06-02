Рейтинг@Mail.ru
Эксперты не обнаружили внешних повреждений на погибшем в Омске сапбордисте - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 02.06.2026
Эксперты не обнаружили внешних повреждений на погибшем в Омске сапбордисте

СК: внешних повреждений на теле погибшего в Омске сапбордиста не обнаружено

© Фото : Следком Омск/MAXСотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста
Сотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Следком Омск/MAX
Сотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пара сапбордистов, 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко, пропали после прогулки по реке Иртыш 25 мая.
  • Тело Ольги было найдено 30 мая, а тело Анатолия — 1 июня.
  • Предварительная причина смерти Анатолия — утопление в воде, телесных повреждений эксперт не выявил.
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Эксперт не выявил внешних повреждений на теле пропавшего в Омске и найденного спустя несколько дней погибшим сапбордиста Анатолия Бойко, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Пара омских сапбордистов 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Бойко отправились в прогулку по реке Иртыш 25 мая. Они вышли из дома на бульваре Архитекторов, где их зафиксировала камера наблюдения, и не вернулись. Через два дня родственники заявили об их исчезновении. Тридцатого мая поисковикам удалось обнаружить тело Ольги и два сапа в затоне на берегу Иртыша, а 1 июня в районе улицы Загородная, 1 было найдено тело Анатолия.
Место обнаружения тела сапбордистки на берегу Иртыша в районе села Николаевка - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Названа предварительная причина смерти пропавших в Омске сапбордистов
1 июня, 17:31
"Внешний осмотр экспертом тела мужчины не выявил телесных повреждений. Предварительная причина смерти — утопление в воде. На более точную экспертизу тело отправят сегодня", - сообщили в пресс-службе
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тела обоих погибших находятся на судмедэкспертизе.
Река Иртыш - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Появились новые подробности о пропавшей в Омске паре сапбордистов
30 мая, 11:56
 
ПроисшествияОмскИртыш (река)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала