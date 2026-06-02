Эксперты не обнаружили внешних повреждений на погибшем в Омске сапбордисте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пара сапбордистов, 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко, пропали после прогулки по реке Иртыш 25 мая.
- Тело Ольги было найдено 30 мая, а тело Анатолия — 1 июня.
- Предварительная причина смерти Анатолия — утопление в воде, телесных повреждений эксперт не выявил.
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Эксперт не выявил внешних повреждений на теле пропавшего в Омске и найденного спустя несколько дней погибшим сапбордиста Анатолия Бойко, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Пара омских сапбордистов 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Бойко отправились в прогулку по реке Иртыш 25 мая. Они вышли из дома на бульваре Архитекторов, где их зафиксировала камера наблюдения, и не вернулись. Через два дня родственники заявили об их исчезновении. Тридцатого мая поисковикам удалось обнаружить тело Ольги и два сапа в затоне на берегу Иртыша, а 1 июня в районе улицы Загородная, 1 было найдено тело Анатолия.
"Внешний осмотр экспертом тела мужчины не выявил телесных повреждений. Предварительная причина смерти — утопление в воде. На более точную экспертизу тело отправят сегодня", - сообщили в пресс-службе
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тела обоих погибших находятся на судмедэкспертизе.