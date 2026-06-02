Эксперты не обнаружили внешних повреждений на погибшем в Омске сапбордисте

ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Эксперт не выявил внешних повреждений на теле пропавшего в Омске и найденного спустя несколько дней погибшим сапбордиста Анатолия Бойко, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.