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СМИ: ЕС хочет заморозить потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.06.2026
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08:39 02.06.2026
СМИ: ЕС хочет заморозить потолок цен на российскую нефть

Politico: ЕС не введет полный запрет на нефть из РФ, но заморозит потолок цен

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС намерен "заморозить" текущий потолок цен на российскую нефть.
  • Полный запрет на нефть из России вводиться не будет.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ЕС в рамках мер против РФ намерен "заморозить" текущий потолок цен на российскую нефть, однако вряд ли введет полный запрет на нефть из РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Евросоюз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
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"Ключевое предложение - зафиксировать потолок цен на российскую нефть. Текущий потолок должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры", - говорится в сообщении издания.
При этом, как признали дипломаты, полный запрет на российскую нефть вряд ли будет введен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки.
Страны G7 с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Затем, официально с 3 сентября 2025 года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. Впоследствии ЕС, Великобритания и Новая Зеландия снизили потолок до 44,1 доллара за баррель.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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