Жительница Калининграда получила компенсацию за ошибку в загранпаспорте

КАЛИНИНГРАД, 2 июн – РИА Новости. Суд взыскал с МВД РФ компенсацию в пользу калининградки, которая не смогла улететь с сыном на отдых из-за ошибки в загранпаспорте, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

При прохождении погранконтроля сотрудник пограничной службы в ее загранпаспорте обнаружил ошибку: в графе "отчество" было указано "Серегеевна" вместо "Сергеевна". На основании этого женщине было отказано в выезде, а заграничный паспорт был изъят. В результате вылететь на отдых с сыном она не смогла.