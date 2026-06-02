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Жительница Калининграда получила компенсацию за ошибку в загранпаспорте - РИА Новости, 02.06.2026
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17:54 02.06.2026
Жительница Калининграда получила компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Суд взыскал с МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте жительницы Калининграда

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина из Калининграда не смогла улететь на отдых в Египет со своим несовершеннолетним сыном из-за ошибки в ее загранпаспорте.
  • Центральный районный суд Калининграда взыскал с МВД России компенсацию в пользу женщины и ее сына.
  • Общая сумма выплат составила 258 229 рублей, включая компенсацию морального вреда.
КАЛИНИНГРАД, 2 июн – РИА Новости. Суд взыскал с МВД РФ компенсацию в пользу калининградки, которая не смогла улететь с сыном на отдых из-за ошибки в загранпаспорте, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.
В Центральный районный суд Калининграда обратилась Ц. с иском к управлению МВД России по Калининградской области, МВД РФ и УФК по Калининградской области. В обоснование иска она указала, что приобрела тур в Египет, чтобы отдохнуть там со своим несовершеннолетним сыном.
При прохождении погранконтроля сотрудник пограничной службы в ее загранпаспорте обнаружил ошибку: в графе "отчество" было указано "Серегеевна" вместо "Сергеевна". На основании этого женщине было отказано в выезде, а заграничный паспорт был изъят. В результате вылететь на отдых с сыном она не смогла.
"Решением Центрального районного суда Российской Федерации в лице МВД России за счет казны РФ в пользу истицы Ц. взыскан ущерб в размере 198 281 рубль, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 9948 рублей. Всего - 258 229 рублей", - говорится в сообщении областного суда на платформе "Макс".
Уточняется, что в пользу несовершеннолетнего сына истицы также взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
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