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Россиян предупредили об обновленной схеме мошенников с "заменой домофона" - РИА Новости, 02.06.2026
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08:39 02.06.2026 (обновлено: 11:08 02.06.2026)
Россиян предупредили об обновленной схеме мошенников с "заменой домофона"

МВД: мошенники стали представляться соседкой в схеме с "заменой домофона"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники стали представляться соседкой-пенсионеркой в схеме с "заменой домофона".
  • После того как потерпевший продиктовал полученный код, появились сообщения о "взломе "Госуслуг", звонки от имени различных ведомств и угрозы.
  • В МВД предупредили, что любые коды из СМС и push-уведомлений нельзя сообщать посторонним.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали схему с "заменой домофона", чтобы сделать первый контакт максимально бытовым и правдоподобным, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД .
Так, в одном случае пострадавшему позвонила в мессенджере женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой.
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"Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы поступит "технический код", который необходимо "сверить", так как аналогичное сообщение пришло и ей", — говорится в публикации.
Мужчина продиктовал код, после чего мошенническая атака продолжилась: появились сообщения о "взломе "Госуслуг", начались звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформления доверенностей и хищения денег.
Киберполицейские напомнили, что коды из СМС и push-уведомлений нельзя сообщать никому, даже если это сосед, сотрудник управляющей компании или сервисной организации.
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