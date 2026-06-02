Россиян предупредили об обновленной схеме мошенников с "заменой домофона"

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники стали представляться соседкой-пенсионеркой в схеме с "заменой домофона".

После того как потерпевший продиктовал полученный код, появились сообщения о "взломе "Госуслуг", звонки от имени различных ведомств и угрозы.

В МВД предупредили, что любые коды из СМС и push-уведомлений нельзя сообщать посторонним.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали схему с "заменой домофона", чтобы сделать первый контакт максимально бытовым и правдоподобным, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД .

Так, в одном случае пострадавшему позвонила в мессенджере женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой.

"Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы поступит "технический код", который необходимо "сверить", так как аналогичное сообщение пришло и ей", — говорится в публикации

Мужчина продиктовал код, после чего мошенническая атака продолжилась: появились сообщения о "взломе "Госуслуг", начались звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформления доверенностей и хищения денег.