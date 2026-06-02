МВД: после рейда в Подмосковье из России выдворят 50 иностранцев

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пятьдесят иностранцев из стран Азии и Южной Америки, нарушивших миграционное законодательство, выдворят из России после рейда в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

"На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако один из них оштрафован на 40 тысяч рублей за повторное нарушение миграционного законодательства. В отношении 50 мигрантов принято решение о выдворении из России", - сказала Петрова.