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МВД: после рейда в Подмосковье из России выдворят 50 иностранцев - РИА Новости, 02.06.2026
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08:37 02.06.2026
МВД: после рейда в Подмосковье из России выдворят 50 иностранцев

Петрова: после рейда в Подмосковье из РФ выдворят 50 иностранцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» пресекли нарушения миграционного законодательства.
  • В отделы полиции доставлены 75 иностранцев, из них 71 человек привлечен к ответственности за нарушение режима и сроков пребывания, 11 — за незаконную трудовую деятельность, 8 нарушили закон по обеим статьям.
  • На каждого правонарушителя наложен штраф, а в отношении 50 мигрантов принято решение о выдворении из России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пятьдесят иностранцев из стран Азии и Южной Америки, нарушивших миграционное законодательство, выдворят из России после рейда в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Она сообщила, что полицейские Ленинского городского округа в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Антикриминал" пресекли нарушения миграционного законодательства гражданами стран Азии и Южной Америки.
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Петрова добавила, что рейды прошли на территориях производственно-складских помещений, пунктов приема металлолома, а также на выезде из села Беседы. В результате операции в отделы полиции доставлены 75 иностранцев, из них: за нарушение режима и сроков пребывания привлечен к ответственности 71 человек, за незаконную трудовую деятельность - 11. Кроме того, 8 иностранцев нарушили закон сразу по обеим статьям.
"На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако один из них оштрафован на 40 тысяч рублей за повторное нарушение миграционного законодательства. В отношении 50 мигрантов принято решение о выдворении из России", - сказала Петрова.
Сейчас полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, незаконно привлекших иностранцев к работе.
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