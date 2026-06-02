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В России проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям - РИА Новости, 02.06.2026
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05:18 02.06.2026
В России проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям

РИА Новости: МВД, Минздрав и Минюст проработают вопрос о реабилитации водителей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД России, Минздрав и Минюст проработают до 2027 года вопрос о возложении на водителей, привлеченных к ответственности за вождение в состоянии опьянения, обязанности пройти медицинскую реабилитацию.
  • О результатах деятельности Минздрав России, МВД России и Минюст России должны представить доклад в правительство до 2027 года.
  • Минздрав России и МВД РФ должны будут до 2027 года подготовить приказ о внесении изменений в порядок проведения медосвидетельствования на состояние опьянения.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. МВД России, Минздрав и Минюст проработают до 2027 года вопрос о возложении на водителей, привлеченных к ответственности за вождение в состоянии опьянения, обязанности по прохождению медицинской реабилитации, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости.
"Проработка вопроса закрепления возможности при назначении наказания за совершение административных правонарушений или преступлений в области дорожного движения лицу, управляющему ТС в состоянии опьянения, возлагать на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществ", - говорится там.
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О результатах деятельности Минздрав России, МВД России и Минюст России должны представить доклад в правительство до 2027 года. Работа будет проводиться в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране.
Кроме того, Минздрав России и МВД РФ должны будут до 2027 года подготовить приказ о внесении изменений в порядок проведения медосвидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) в части уточнения вопросов его проведения в ситуациях, когда не представляется возможным провести его в полном объеме в связи с состоянием человека.
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