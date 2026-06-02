В России проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям

Краткий пересказ от РИА ИИ МВД России, Минздрав и Минюст проработают до 2027 года вопрос о возложении на водителей, привлеченных к ответственности за вождение в состоянии опьянения, обязанности пройти медицинскую реабилитацию.

О результатах деятельности Минздрав России, МВД России и Минюст России должны представить доклад в правительство до 2027 года.

Минздрав России и МВД РФ должны будут до 2027 года подготовить приказ о внесении изменений в порядок проведения медосвидетельствования на состояние опьянения.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. МВД России, Минздрав и Минюст проработают до 2027 года вопрос о возложении на водителей, привлеченных к ответственности за вождение в состоянии опьянения, обязанности по прохождению медицинской реабилитации, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости.

"Проработка вопроса закрепления возможности при назначении наказания за совершение административных правонарушений или преступлений в области дорожного движения лицу, управляющему ТС в состоянии опьянения, возлагать на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществ", - говорится там.

О результатах деятельности Минздрав России, МВД России и Минюст России должны представить доклад в правительство до 2027 года. Работа будет проводиться в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране.