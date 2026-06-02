Мурашко рассказал о показателях младенческой смертности в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Показатель младенческой смертности в России за первые четыре месяца 2026 года составил 3,4 промилле.

Более 7,2 миллиона мужчин и 8,9 миллиона женщин в возрасте 18-49 лет прошли диспансеризацию в 2025 году для оценки репродуктивного здоровья.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам первых четырех месяцев 2026 года 3,4 промилле, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр во вторник обратился к участникам 39-го Международного конгресса с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

"По итогам первых четырех месяцев 2026 года показатель младенческой смертности составил 3,4 промилле", - сказал министр.

Он отметил, что для оценки репродуктивного здоровья в 2025 году диспансеризацию прошли более 7,2 миллиона мужчин и 8,9 миллиона женщин в возрасте 18-49 лет.