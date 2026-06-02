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Мурашко рассказал о показателях младенческой смертности в России - РИА Новости, 02.06.2026
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10:57 02.06.2026
Мурашко рассказал о показателях младенческой смертности в России

Мурашко: показатель младенческой смертности в России составил 3,4 промилле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Показатель младенческой смертности в России за первые четыре месяца 2026 года составил 3,4 промилле.
  • Более 7,2 миллиона мужчин и 8,9 миллиона женщин в возрасте 18-49 лет прошли диспансеризацию в 2025 году для оценки репродуктивного здоровья.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам первых четырех месяцев 2026 года 3,4 промилле, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр во вторник обратился к участникам 39-го Международного конгресса с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".
"По итогам первых четырех месяцев 2026 года показатель младенческой смертности составил 3,4 промилле", - сказал министр.
Он отметил, что для оценки репродуктивного здоровья в 2025 году диспансеризацию прошли более 7,2 миллиона мужчин и 8,9 миллиона женщин в возрасте 18-49 лет.
Мурашко 29 мая заявил, что сегодня показатель младенческой смертности в России самый низкий за всю историю.
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