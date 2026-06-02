Краткий пересказ от РИА ИИ В Измайловском парке в Москве двое мужчин ограбили предполагаемого потомка Пушкина по имени Андрей Де Торби, отобрав у него телефон марки Samsung стоимостью 80 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в грабеже — двух мужчин 25 и 26 лет, один из которых ранее неоднократно судим по аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж".

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Полицейские задержали двоих подозреваемых в грабеже, применивших пневматический пистолет и забравших телефон у мужчины в Измайловском парке в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Как во вторник рассказали агентству в правоохранительных органах, мужчину по имени Андрей Де Торби, которого называют потомком поэта Александра Пушкина , ограбили в Измайловском лесопарке в Москве , отобрав телефон марки Samsung за 80 тысяч рублей.

В столичном главке МВД РФ сообщили, что вечером потерпевший познакомился в парке Измайлово с двумя мужчинами, в ходе непродолжительной беседы между ними произошел конфликт, переросший в потасовку. Один из участников применил пневматический пистолет, пострадавший обратился в медучреждение. Из кармана потерпевшего во время ссоры выпал телефон стоимостью 80 тысяч рублей, который забрал один из подозреваемых.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Задержанными оказались 25 и 26-летние мужчины. Один из задержанных ранее неоднократно судим по аналогичным преступлениям", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в главке, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", дело направлено в надзорные органы для проверки и дальнейших процессуальных решений, а также возможной переквалификации.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде личного поручительства.