Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемых в грабеже предполагаемого потомка Пушкина - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 02.06.2026
В Москве задержали подозреваемых в грабеже предполагаемого потомка Пушкина

В Москве задержали двух подозреваемых в грабеже предполагаемого потомка Пушкина

© Фото : Юрист Де Торби Андрей/ВКонтактеАндрей де Торби
Андрей де Торби - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Юрист Де Торби Андрей/ВКонтакте
Андрей де Торби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Измайловском парке в Москве двое мужчин ограбили предполагаемого потомка Пушкина по имени Андрей Де Торби, отобрав у него телефон марки Samsung стоимостью 80 тысяч рублей.
  • Полицейские задержали подозреваемых в грабеже — двух мужчин 25 и 26 лет, один из которых ранее неоднократно судим по аналогичным преступлениям.
  • Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж".
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Полицейские задержали двоих подозреваемых в грабеже, применивших пневматический пистолет и забравших телефон у мужчины в Измайловском парке в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как во вторник рассказали агентству в правоохранительных органах, мужчину по имени Андрей Де Торби, которого называют потомком поэта Александра Пушкина, ограбили в Измайловском лесопарке в Москве, отобрав телефон марки Samsung за 80 тысяч рублей.
В столичном главке МВД РФ сообщили, что вечером потерпевший познакомился в парке Измайлово с двумя мужчинами, в ходе непродолжительной беседы между ними произошел конфликт, переросший в потасовку. Один из участников применил пневматический пистолет, пострадавший обратился в медучреждение. Из кармана потерпевшего во время ссоры выпал телефон стоимостью 80 тысяч рублей, который забрал один из подозреваемых.
"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Задержанными оказались 25 и 26-летние мужчины. Один из задержанных ранее неоднократно судим по аналогичным преступлениям", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в главке, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", дело направлено в надзорные органы для проверки и дальнейших процессуальных решений, а также возможной переквалификации.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде личного поручительства.
На Де Торби уже нападали в Измайловском парке. Как сообщала в марте 2019 года газета "Комсомольская правда", хулиган, представившись сотрудником полиции, несколько раз ударил Де Торби, прямого потомка Пушкина, но попыток ограбить не предпринимал.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Приморье мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку
20 апреля, 03:20
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр ПушкинSamsung
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала