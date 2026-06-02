Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Измайловском лесопарке в Москве у Андрея Де Торби, которого называют потомком Александра Пушкина, отобрали телефон Samsung за 80 тысяч рублей.
- Злоумышленники установлены, возбуждено уголовное дело о грабеже.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мужчину по имени Андрей Де Торби, которого называют потомком Александра Пушкина, ограбили в Измайловском лесопарке в Москве, отобрав телефон, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, двое похитили у Де Торби телефон марки Samsung за 80 тысяч рублей. Более того, мужчины применили к нему насилие, не представляющее опасности для здоровья.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Злоумышленники установлены, добавил собеседник.
На него уже нападали в Измайловском парке. Как сообщала в марте 2019 года газета "Комсомольская правда", хулиган, представившись сотрудником полиции, несколько раз ударил де Торби, прямого потомка Пушкина, но попыток ограбить не предпринимал.