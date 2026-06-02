Рейтинг@Mail.ru
В Москве ограбили Андрея Де Торби, которого называют потомком Пушкина - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 02.06.2026
В Москве ограбили Андрея Де Торби, которого называют потомком Пушкина

В Москве похитили телефон у Андрея Де Торби, которого называют потомком Пушкина

© Фото : Юрист Де Торби Андрей/ВКонтактеАндрей де Торби
Андрей де Торби - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Юрист Де Торби Андрей/ВКонтакте
Андрей де Торби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Измайловском лесопарке в Москве у Андрея Де Торби, которого называют потомком Александра Пушкина, отобрали телефон Samsung за 80 тысяч рублей.
  • Злоумышленники установлены, возбуждено уголовное дело о грабеже.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мужчину по имени Андрей Де Торби, которого называют потомком Александра Пушкина, ограбили в Измайловском лесопарке в Москве, отобрав телефон, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, двое похитили у Де Торби телефон марки Samsung за 80 тысяч рублей. Более того, мужчины применили к нему насилие, не представляющее опасности для здоровья.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Злоумышленники установлены, добавил собеседник.
На него уже нападали в Измайловском парке. Как сообщала в марте 2019 года газета "Комсомольская правда", хулиган, представившись сотрудником полиции, несколько раз ударил де Торби, прямого потомка Пушкина, но попыток ограбить не предпринимал.
Работница кидает в грабителя калькулятор в ювелирном салоне Приморском крае - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Работница ювелирного салона попыталась калькулятором остановить грабителей
21 мая, 06:55
 
ПроисшествияМоскваАлександр ПушкинSamsung
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала