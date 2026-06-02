В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже на северо-востоке Москвы, женщина погибла.

Следствие будет настаивать на заключении обвиняемого под стражу.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже на северо-востоке Москвы, следствие будет просить суд об аресте обвиняемого, сообщает столичный главк СК России.

По данным следствия, 30 мая фигурант в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе в Москве в ходе ссоры толкнул свою знакомую, которая стояла у открытого окна. Женщина упала с высоты 7-го этажа и от полученных травм скончалась.

Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение.