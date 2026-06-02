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В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже - РИА Новости, 02.06.2026
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14:05 02.06.2026 (обновлено: 14:26 02.06.2026)
В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже

На северо-востоке Москвы мужчина вытолкнул знакомую из окна на 7-ом этаже

© Прокуратура Москвы/MAXМужчина вытолкнул знакомую из окна в Москве
Мужчина вытолкнул знакомую из окна в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Прокуратура Москвы/MAX
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже на северо-востоке Москвы, женщина погибла.
  • Следствие будет настаивать на заключении обвиняемого под стражу.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже на северо-востоке Москвы, следствие будет просить суд об аресте обвиняемого, сообщает столичный главк СК России.
По данным следствия, 30 мая фигурант в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе в Москве в ходе ссоры толкнул свою знакомую, которая стояла у открытого окна. Женщина упала с высоты 7-го этажа и от полученных травм скончалась.
Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в главке.
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