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В Москве успешно завершили весеннюю проверку пожарных гидрантов - РИА Новости, 02.06.2026
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В Москве успешно завершили весеннюю проверку пожарных гидрантов

Водоканал и МЧС завершили весеннюю проверку пожарных гидрантов в Москве

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыВ Москве завершили сезонную проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов
В Москве завершили сезонную проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
В Москве завершили сезонную проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалист "Мосводоканал" и представители МЧС России по Москве успешно завершили весеннюю проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов в столице, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Сотрудники профильных подразделений АО "Мосводоканал" совместно с представителями главного управления МЧС России по городу Москве успешно завершили весеннюю проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов в столице", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что такие мероприятия проводят дважды в год - весной и осенью. Всего проверили 62 тысячи гидрантов, находящихся на балансе предприятия.
"Работы велись в течение двух месяцев, ежедневно в них участвовали около 100 специалистов. Каждый гидрант прошел трехэтапную диагностику", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что сначала специалисты выявляют дефекты корпуса, оценивают герметичность стыков и расстояние до крышки люка.
"На втором этапе на гидрант устанавливают пожарную колонку (стендер) и открывают вентиль для проверки подачи воды. Затем с помощью манометра измеряют давление в сети, чтобы подтвердить его соответствие нормативам", - поясняется в сообщении.
По результатам весенней проверки 2026 года все пожарные гидранты Москвы, находящиеся на балансе АО "Мосводоканал", признаны исправными и готовыми к эксплуатации, говорится в сообщении.
"Это гарантирует надежную работу системы и обеспечивает безопасность жителей города. Все пожарные гидранты российского производства отличаются высоким уровнем надежности", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что использование отечественных комплектующих гарантирует стабильную работу системы пожаротушения и обеспечивает надежную защиту населения и инфраструктуры Москвы.
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