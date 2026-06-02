В Москве успешно завершили весеннюю проверку пожарных гидрантов

В Москве завершили сезонную проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов

В Москве завершили сезонную проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалист "Мосводоканал" и представители МЧС России по Москве успешно завершили весеннюю проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов в столице, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Сотрудники профильных подразделений АО "Мосводоканал" совместно с представителями главного управления МЧС России по городу Москве успешно завершили весеннюю проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов в столице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие мероприятия проводят дважды в год - весной и осенью. Всего проверили 62 тысячи гидрантов, находящихся на балансе предприятия.

"Работы велись в течение двух месяцев, ежедневно в них участвовали около 100 специалистов. Каждый гидрант прошел трехэтапную диагностику", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что сначала специалисты выявляют дефекты корпуса, оценивают герметичность стыков и расстояние до крышки люка.

"На втором этапе на гидрант устанавливают пожарную колонку (стендер) и открывают вентиль для проверки подачи воды. Затем с помощью манометра измеряют давление в сети, чтобы подтвердить его соответствие нормативам", - поясняется в сообщении.

По результатам весенней проверки 2026 года все пожарные гидранты Москвы, находящиеся на балансе АО "Мосводоканал", признаны исправными и готовыми к эксплуатации, говорится в сообщении.

"Это гарантирует надежную работу системы и обеспечивает безопасность жителей города. Все пожарные гидранты российского производства отличаются высоким уровнем надежности", - добавляется в сообщении.