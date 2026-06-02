Рейтинг@Mail.ru
"Никакого сотрудничества". Зеленского жестко осадили европейские партнеры - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.06.2026 (обновлено: 08:05 02.06.2026)

"Никакого сотрудничества". Зеленского жестко осадили европейские партнеры

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Планы Украины наладить поставки продовольствия в Венгрию не оправдались: новое правительство ясно дало понять, что благополучием собственных граждан жертвовать не собирается, и восстановило мораторий. Теперь Киев рассчитывает переубедить Будапешт с помощью Еврокомиссии. Как продвигается дело — разбиралось РИА Новости.

Не опять, а снова

Эмбарго перестало действовать 14 мая — в переходный период после парламентских выборов. Теперь запрет продлили. В списке два десятка продовольственных товаров, включая зерно, мясо, яйца, масло, семена.
Это должно защитить местных фермеров. Беспошлинный доступ на европейский рынок дает украинским аграриям сильное ценовое преимущество — им же не требуется соблюдать строгие нормы ЕС производства и контроля сельхозпродукции, что существенно все удешевляет.
© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
Брюссель открыл продовольственный рынок ЕС для Киева в 2022-м. Восточная Европа неоднократно протестовала. Весной 2023-го после волны забастовок Венгрия, Болгария, Словакия, Польша и Румыния в одностороннем порядке запретили ввоз с Украины зерна, фруктов, овощей и молока. ЕК потом удалось договориться с Румынией и Болгарией. Словакия и Польша эмбарго не сняли, а Венгрия его еще и расширила.
И Киев, и Брюссель рассчитывали, что со сменой власти Будапешт смягчит позицию, но этого не произошло. Ведущий депутат Европарламента по торговым отношениям ЕС и Украины Карин Карлсбро выразила "глубокое сожаление" по поводу того, что Венгрия сохранила "незаконный запрет" на импорт.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель в Китае - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
"Каждый сам за себя". На Западе пришли к неутешительному выводу
29 мая, 08:00

Вне закона

Киев, как всегда, давит на Брюссель. Еврокомиссия ведет переговоры, пишет украинское издание "Европейская правда".
Формально односторонний запрет — действительно нарушение. "Общая торговая политика при взаимодействии с третьими странами — исключительная компетенция ЕК. Венгрия, Польша и Словакия не вправе применять подобные меры", — говорит юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева.
Договор о функционировании Евросоюза (TFEU) предоставляет участникам весьма ограниченный набор правовых механизмов для защиты своего рынка в такой ситуации, продолжает эксперт. В частности, допускаются ограничения, связанные с защитой здоровья и жизни людей, животных, растений. На практике это может выражаться в дополнительных фитосанитарных и ветеринарных проверках, а также в усилении требований к стандартам безопасности продукции. Венгрия и Польша частично использовали этот аргумент, указывая на возможное несоответствие украинской продукции стандартам ЕС — к примеру, применение пестицидов и ГМО.
© AP Photo / Valentina PetrovaАкция протеста болгарских фермеров в Софии
Акция протеста болгарских фермеров в Софии - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Valentina Petrova
Акция протеста болгарских фермеров в Софии
Еще один инструмент — инициирование расследования в случае угрозы для европейских производителей из-за резкого роста импорта, добавляет Янбаева. Однако это не предполагает автоматического моратория. Поэтому с точки зрения права ЕС легальных оснований для полного запрета сельхозтоваров нет, а страны действуют в серой зоне: нарушают принципы Общей торговой политики (ОТП) ЕС, но оправдываются защитой национального аграрного сектора.
И ЕК приходится с этим мириться. Дело в том, что судебный процесс против Варшавы, Будапешта и Братиславы растянется на годы, а в условиях вооруженного конфликта такой спор был бы политически проигрышным: мог бы выглядеть как борьба ЕС против собственных фермеров в интересах Киева, объясняет эксперт.

Внушительный вклад

Мораторий ощутимо бьет по бюджету Киева — Венгрия, Польша и Словакия обеспечивали 15-18 процентов украинского аграрного экспорта в ЕС, отмечает доктор экономики (Ph.D), советник ректора РГСУ Константин Поздняков. Причем основной удар приходится на зерновые, подсолнечное масло и мясо птицы — сектора, где Украина всегда имела ценовое преимущество.
Владимир Зеленский в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Сорвалось в последний момент. Киев провалил крупную операцию против Москвы
26 мая, 08:00
Частично экспорт удалось перестроить: товарные потоки переориентировали на дунайские порты, Румынию и морские маршруты через Черное море. "Но для отдельных производителей, особенно средних хозяйств, работавших с приграничной логистикой, мораторий — прямые потери и необходимость искать альтернативных покупателей", — добавляет Поздняков.
Аграрии западной Европы страдают меньше за счет акцента на высокомаржинальную продукцию, органику и переработку. Украинское зерно и масло конкурируют преимущественно в сегменте массовых товаров, где доминируют восточноевропейские хозяйства. Однако в 2024-м французские фермеры были недовольны украинской курятиной — вдвое дешевле местной. "В то же время западные страны заинтересованы в сохранении транзитных доходов и геополитической поддержке Киева. Для Германии или Франции блокировка украинского экспорта создала бы слишком высокие дипломатические издержки и репутационные риски", — указывает эксперт.
Но эффект эмбарго ограничен. Несомненно, мораторий ослабляет ценовое давление, особенно на рынках зерна и масличных, однако украинская продукция продолжает попадать туда по альтернативным маршрутам (например, через Румынию и Болгарию). При этом сами фермеры ЕС не получают субсидий: мораторий лишь ослабляет конкуренцию. В долгосрочной перспективе это грозит консервацией неэффективности местных производителей, ослаблением стимулов к модернизации, подчеркивает Янбаева. Фундаментально аграрии нуждаются в инвестициях, а не в протекционизме.
© AP Photo / Marius BurgelmanПолиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих европейских фермеров у здания, где проходила встреча европейских лидеров на саммите ЕС в Брюсселе
Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих европейских фермеров у здания, где проходила встреча европейских лидеров на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих европейских фермеров у здания, где проходила встреча европейских лидеров на саммите ЕС в Брюсселе
И все же ожидать отмены запрета не приходится. По оценкам Позднякова, ущерб для Польши, Словакии и Венгрии в таком случае составил бы 200-400 миллионов евро в год, цены в отдельных сегментах упали бы от восьми до 12 процентов, сократив рентабельность производств. К тому же попытки защитить местных фермеров дают властям политическое преимущество перед конкурентами.
Смягчение возможно лишь при нескольких условиях: квоты на украинский импорт с жестким мониторингом, компенсационные механизмы для аграгриев из бюджета ЕС либо политический торг — уступки Киева по другим вопросам. В ближайшие годы максимум можно рассчитывать на постепенную либерализацию через двусторонние соглашения о контролируемых объемах поставок, считает Поздняков.
Другой вариант — интеграция украинского сельского хозяйства в европейское с выполнением всех норм и требований ЕС.
 
В миреВенгрияПольшаСловакияЕвросоюзЕврокомиссияУкраинаукраинское зерно
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала