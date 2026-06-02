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Минобороны: ночной удар по Украине был ответным за теракт в Старобельске - РИА Новости, 02.06.2026
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14:41 02.06.2026 (обновлено: 14:48 02.06.2026)
Минобороны: ночной удар по Украине был ответным за теракт в Старобельске

МО: массированный ночной удар по Украине был ответным за теракт в Старобельске

© REUTERS / StringerДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны РФ назвало ночной удар по объектам на Украине ответом на атаку киевского режима на колледж в Старобельске.
  • В результате ударов БПЛА по колледжу в Старобельске погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения.
  • Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Массированный ночной удар по объектам на Украине был ответом за атаку киевского режима на колледж в Старобельске, заявило во вторник министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам.
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22 июня 2022, 17:18
 
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