Минобороны: ночной удар по Украине был ответным за теракт в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство обороны РФ назвало ночной удар по объектам на Украине ответом на атаку киевского режима на колледж в Старобельске.
- В результате ударов БПЛА по колледжу в Старобельске погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения.
- Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Массированный ночной удар по объектам на Украине был ответом за атаку киевского режима на колледж в Старобельске, заявило во вторник министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18