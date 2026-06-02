Ударом по Киеву поражены десять предприятий, выпускающих военную продукцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара по Киеву поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая «Завод Маяк» и госкомпанию «Укрспецэкспорт».
- Также в Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК).
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ударом по Киеву поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, среди них "Завод Маяк" и госкомпания "Укрспецэкспорт", заявили в Минобороны России.
ВС РФ ночью на 2 июня в ответ на террористический акт киевского режима в Старобельске в ЛНР и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре нанесли массированный удар.
"В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт"", - говорится в сообщении.
Также, по данным Минобороны России, в Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК).
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22 июня 2022, 17:18