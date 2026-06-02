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ВС России достигли цели ночного удара возмездия по предприятиям ОПК Украины - РИА Новости, 02.06.2026
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08:41 02.06.2026 (обновлено: 08:45 02.06.2026)
ВС России достигли цели ночного удара возмездия по предприятиям ОПК Украины

МО: ВС России достигли цели ночного удара возмездия по предприятиям ОПК Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь с 1 на 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ОПК и другим объектам инфраструктуры Украины.
  • Минобороны России сообщило, что все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Цели ночного удара возмездия Вооруженных Сил РФ по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины достигнуты, все назначенные объекты ВСУ поражены, сообщило во вторник Минобороны России.
Во вторник Минобороны сообщило, что в ночь с 1 на 2 июня в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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