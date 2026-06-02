ВС России достигли цели ночного удара возмездия по предприятиям ОПК Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь с 1 на 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ОПК и другим объектам инфраструктуры Украины.
- Минобороны России сообщило, что все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Цели ночного удара возмездия Вооруженных Сил РФ по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины достигнуты, все назначенные объекты ВСУ поражены, сообщило во вторник Минобороны России.
Во вторник Минобороны сообщило, что в ночь с 1 на 2 июня в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18