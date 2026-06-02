В Минтруде рассказали о льготах при трудоустройстве бывших военнослужащих

Краткий пересказ от РИА ИИ Работодатели в России могут получить государственную субсидию при трудоустройстве бывших военнослужащих, участников спецоперации и членов их семей.

Субсидия также предусмотрена при найме одиноких родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, многодетных родителей, граждан с инвалидностью и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал «Работа России», а после найма — заявление на выплату в Соцфонд.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Работодатели в России могут получить государственную субсидию при трудоустройстве бывших военнослужащих, участников спецоперации, членов их семей, а также других льготных категорий граждан, сообщил Минтруд на платформе Max.

"Субсидию можно получить при трудоустройстве бывших военнослужащих и членов их семей, участников специальной военной операции и членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплата предусмотрена также при найме одиноких родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, многодетных родителей, граждан с инвалидностью и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал "Работа России", указав имеющиеся вакансии и требования к кандидатам. После найма сотрудника компании следует подать заявление на выплату в Соцфонд.