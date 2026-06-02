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В Минтруде рассказали о льготах при трудоустройстве бывших военнослужащих - РИА Новости, 02.06.2026
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10:33 02.06.2026
В Минтруде рассказали о льготах при трудоустройстве бывших военнослужащих

Работодатели могут получить госсубсидию при трудоустройстве бывших военных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работодатели в России могут получить государственную субсидию при трудоустройстве бывших военнослужащих, участников спецоперации и членов их семей.
  • Субсидия также предусмотрена при найме одиноких родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, многодетных родителей, граждан с инвалидностью и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
  • Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал «Работа России», а после найма — заявление на выплату в Соцфонд.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Работодатели в России могут получить государственную субсидию при трудоустройстве бывших военнослужащих, участников спецоперации, членов их семей, а также других льготных категорий граждан, сообщил Минтруд на платформе Max.
"Субсидию можно получить при трудоустройстве бывших военнослужащих и членов их семей, участников специальной военной операции и членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выплата предусмотрена также при найме одиноких родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, многодетных родителей, граждан с инвалидностью и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал "Работа России", указав имеющиеся вакансии и требования к кандидатам. После найма сотрудника компании следует подать заявление на выплату в Соцфонд.
Согласно данным министерства, субсидия предоставляется работодателю при соблюдении всех установленных требований. В частности, сотрудник должен быть принят на полный рабочий день по бессрочному трудовому договору, а у самой компании должны отсутствовать задолженности.
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