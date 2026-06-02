В России сократят срок регистрации воздушных судов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Срок регистрации воздушных судов в России сократится до пяти рабочих дней благодаря Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ).
- Обновленные федеральные авиационные правила вступят в силу 1 сентября.
- Новые правила будут определять порядок формирования и ведения Государственного реестра гражданских воздушных судов РФ, а также регулировать исключение воздушных судов из реестра и внесение изменений в базу данных.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Срок регистрации воздушных судов в России сократится до пяти рабочих дней благодаря Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ), обновленные правила вступят в силу 1 сентября, заявил Минтранс РФ.
"С 1 сентября текущего года начинают действовать обновленные федеральные авиационные правила... За владельцами воздушных судов закрепляется возможность подачи документов через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), что существенно упростит предоставление государственной услуги. Благодаря обновленной системе сроки регистрации сократятся до 5 рабочих дней", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обновленные правила будут определять порядок формирования и ведения Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации.
Также они регулируют исключение воздушных судов из реестра и внесение изменений в базу данных, отметили в Минтрансе. И теперь в случае изменения наименования воздушного судна в связи с его переоборудованием или сменой собственника новые сведения необходимо внести в госреестр в течение пяти рабочих дней, а на исключение из реестра отводятся два рабочих дня.
"Внедрение новых правил регистрации воздушных судов – важный шаг в развитии российской гражданской авиации, направленный на повышение эффективности управления воздушным флотом и обеспечение безопасности полетов", - подчеркнули в Минтрансе.