В России сократят срок регистрации воздушных судов

Также они регулируют исключение воздушных судов из реестра и внесение изменений в базу данных, отметили в Минтрансе. И теперь в случае изменения наименования воздушного судна в связи с его переоборудованием или сменой собственника новые сведения необходимо внести в госреестр в течение пяти рабочих дней, а на исключение из реестра отводятся два рабочих дня.