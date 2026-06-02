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Минприроды рассказало о спросе на лицензии по добыче золота - РИА Новости, 02.06.2026
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09:31 02.06.2026 (обновлено: 09:33 02.06.2026)
Минприроды рассказало о спросе на лицензии по добыче золота

Козлов: ажиотажа вокруг лицензий на добычу золота из-за роста мировых цен нет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото
Гранулированное золото - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Гранулированное золото . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ажиотажного спроса на выдачу лицензий на добычу золота и серебра из-за роста мировых цен нет, заявил глава Минприроды Александр Козлов.
  • Объем выдачи лицензий на добычу золота и серебра был высоким в последние годы, на золото приходится порядка 75% действующих лицензий на твердые полезные ископаемые.
  • Балансовые запасы золота в России составляют 17,1 тысячи тонн, серебра — 123,7 тысячи тонн, что позволяет стране входить в число ведущих мировых держав по добыче драгметаллов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ажиотажного спроса от бизнеса на выдачу лицензий на добычу золота и серебра из-за роста мировых цен нет, он и так был всегда высоким, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.
"На фоне роста мировых цен на драгметаллы ажиотажного спроса от бизнеса на выдачу лицензий нет, потому что объем их выдачи был высоким в последние годы. На золото, как основной вид сырья среди драгоценных металлов, приходится порядка 75% действующих лицензий на твердые полезные ископаемые", - сказал он, комментируя интерес к золоту и серебру на фоне мирового кризиса.
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Министр отметил, что балансовые запасы золота в России составляют 17,1 тысячи тонн, серебра - 123,7 тысячи тонн.
"Крупность запасов и добыча драгметаллов позволяет нашей стране входить в число ведущих мировых держав", - подчеркнул Козлов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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