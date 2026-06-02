Попытки Британии нанести ущерб репутации России получат отпор, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД заявил, что любые усилия Великобритании по нанесению ущерба международной репутации России получат решительный отпор.
- Заявление было сделано в связи с введением персональных санкций против подданных Великобритании.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва предупреждает, что любые усилия Великобритании по нанесению ущерба международной репутации России неизбежно получат решительный отпор, заявил МИД РФ.
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"Предупреждаем, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии, преднамеренному нанесению ущерба международной репутации нашей страны и раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор", - говорится в заявлении ведомства в связи с введением персональных санкций против подданных Великобритании.