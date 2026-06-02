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Попытки Британии нанести ущерб репутации России получат отпор, заявил МИД - РИА Новости, 02.06.2026
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21:17 02.06.2026 (обновлено: 21:25 02.06.2026)
Попытки Британии нанести ущерб репутации России получат отпор, заявил МИД

МИД: любые попытки Британии нанести ущерб репутации РФ неизбежно получат отпор

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД заявил, что любые усилия Великобритании по нанесению ущерба международной репутации России получат решительный отпор.
  • Заявление было сделано в связи с введением персональных санкций против подданных Великобритании.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва предупреждает, что любые усилия Великобритании по нанесению ущерба международной репутации России неизбежно получат решительный отпор, заявил МИД РФ.
«
"Предупреждаем, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии, преднамеренному нанесению ущерба международной репутации нашей страны и раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор", - говорится в заявлении ведомства в связи с введением персональных санкций против подданных Великобритании.
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