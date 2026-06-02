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Россия не вмешивается во внутренние дела стран, заявили в МИД - РИА Новости, 02.06.2026
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17:13 02.06.2026 (обновлено: 17:20 02.06.2026)
Россия не вмешивается во внутренние дела стран, заявили в МИД

Гусаров: Россия, в отличие от коллективного Запада, не вмешивается в дела стран

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не вмешивается во внутренние дела Великобритании, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.
  • Александр Гусаров видит принципиальное отличие российских подходов от практик коллективного Запада в невмешательстве в внутренние дела других стран.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Великобритании, в этом отличие ее политики от практик коллективного Запада, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.
"Для каждой страны перипетии партийно-политической борьбы и процессы госуправления являются сугубо внутренним делом. Мы в такие вопросы не вмешиваемся – и, кстати, видим в этом одно из принципиальных отличий российских подходов от интрузивных практик коллективного Запада", - сообщил он в интервью журналу "Международная жизнь".
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