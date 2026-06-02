Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не вмешивается во внутренние дела Великобритании, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.
- Александр Гусаров видит принципиальное отличие российских подходов от практик коллективного Запада в невмешательстве в внутренние дела других стран.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Великобритании, в этом отличие ее политики от практик коллективного Запада, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.
"Для каждой страны перипетии партийно-политической борьбы и процессы госуправления являются сугубо внутренним делом. Мы в такие вопросы не вмешиваемся – и, кстати, видим в этом одно из принципиальных отличий российских подходов от интрузивных практик коллективного Запада", - сообщил он в интервью журналу "Международная жизнь".