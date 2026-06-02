МИД заявил о стабилизации функционирования посольств с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и США смогли стабилизировать работу посольств в обеих странах в диалоге по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях.
- По словам Александра Гусарова, несмотря на достигнутые результаты, остается много нерешенных задач.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и США в диалоге по устранению так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях смогли стабилизировать работу посольств в обеих странах, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Результаты есть, и они осязаемые. Главное – удалось стабилизировать на удовлетворительном в целом уровне функционирование загранучреждений России и США, предотвратив их фатальный сбой, на грани которого они балансировали в период "оледенения" при администрации (экс-президента США) Джо Байдена. Тем не менее, на фоне многочисленных нерешенных задач работы еще непочатый край", - сказал Гусаров в интервью журналу "Международная жизнь".