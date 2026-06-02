МИД заявил о стабилизации функционирования посольств с США

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и США в диалоге по устранению так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях смогли стабилизировать работу посольств в обеих странах, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.