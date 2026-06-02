МИД назвал атаки киевского режима в Черном море терактами

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Атака безэкипажных катеров ВСУ на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор является террористическим актом, Россия требует провести тщательное разбирательство произошедшего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители", - добавила она.