МИД назвал атаки киевского режима в Черном море терактами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака безэкипажных катеров ВСУ на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор 28 мая названа террористическим актом.
- Мария Захарова заявила, что Россия требует провести тщательное разбирательство произошедшего.
- МИД России призывает прибрежные страны осудить атаку и обеспечить безопасность судоходства в Черном море.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Атака безэкипажных катеров ВСУ на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор является террористическим актом, Россия требует провести тщательное разбирательство произошедшего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, ВСУ совершают бандитские налеты на суда при помощи безэкипажных катеров или БПЛА – и сваливают все на Россию. В Москве, пояснила она, обратили внимание на очередную провокацию, "призванную дестабилизировать обстановку в Черноморье", – атаку украинских безэкипажных катеров 28 мая на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор.
"Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран, на которых лежит особая ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Черном море", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители", - добавила она.