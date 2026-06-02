В МИД рассказали о требовании к Франции после задержания судна Tagor - РИА Новости, 02.06.2026
00:18 02.06.2026 (обновлено: 02:05 02.06.2026)
В МИД рассказали о требовании к Франции после задержания судна Tagor

МИД России - РИА Новости, 02.06.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России во Франции предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа задержанного судна Tagor.
  • Дипмиссия потребовала от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания танкера.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия потребовала от Франции данные по задержанию судна Tagor, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа", — говорится в ее комментарии.
Дипломат также назвала действия Парижа примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Захарова пояснила, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море, но не менять его маршрут или конвоировать из открытого моря, где действует неограниченная свобода судоходства.
Представитель ведомства также предупредила, что подобная практика может может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству.
Накануне Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о задержании танкера, якобы шедшего из России. Власти республики утверждают, что судно якобы шло под ложным флагом.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, связывая его деятельность с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.
В России неоднократно называли такие действия пиратством.
