Париж безосновательно пытается оправдать задержание судна Tagor, заявил МИД

В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.