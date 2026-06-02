Париж безосновательно пытается оправдать задержание судна Tagor, заявил МИД

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Оправдание Парижем задержания танкера Tagor ссылкой на статью о проведении осмотра судна без национальности в открытом море безосновательно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
"Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно "не имеет национальности", - отметила Захарова в своем комментарии в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море.