00:14 02.06.2026
Париж безосновательно пытается оправдать задержание судна Tagor, заявил МИД

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому регионуСудно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оправдание Парижем задержания танкера Tagor ссылкой на статью о проведении осмотра судна без национальности в открытом море безосновательно, заявила Мария Захарова.
  • Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, заявила она.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Оправдание Парижем задержания танкера Tagor ссылкой на статью о проведении осмотра судна без национальности в открытом море безосновательно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
"Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно "не имеет национальности", - отметила Захарова в своем комментарии в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море.
