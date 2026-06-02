Рейтинг@Mail.ru
Microsoft представила новый квантовый процессор - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 02.06.2026
Microsoft представила новый квантовый процессор

Microsoft представила новый топологический квантовый процессор

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Microsoft представила новый топологический квантовый чип Majorana 2.
  • Кубиты процессора Majorana 2 могут сохранять свое квантовое состояние в 1000 раз дольше, чем кубиты первого поколения.
  • Microsoft рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня Microsoft представила Majorana 2 - свой новейший топологический квантовый чип… Благодаря этому прорыву команда теперь рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кубиты (квантовые биты) процессора Majorana 2 могут сохранять свое квантовое состояние в 1000 раз дольше, чем кубиты первого поколения, что обеспечивает более надежные вычисления. Это в том числе позволило компании сократить планируемые сроки создания коммерческого компьютера.
Подобная система, добавляет Microsoft, сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития, а также производства энергии.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
Квантовая запутанность - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Считалось невозможным". Физики сделали "фундаментальный шаг вперед"
24 января, 08:00
 
ТехнологииВашингтон (штат)Билл ГейтсMicrosoft CorporationВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала