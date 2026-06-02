Краткий пересказ от РИА ИИ
- Microsoft представила новый топологический квантовый чип Majorana 2.
- Кубиты процессора Majorana 2 могут сохранять свое квантовое состояние в 1000 раз дольше, чем кубиты первого поколения.
- Microsoft рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня Microsoft представила Majorana 2 - свой новейший топологический квантовый чип… Благодаря этому прорыву команда теперь рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кубиты (квантовые биты) процессора Majorana 2 могут сохранять свое квантовое состояние в 1000 раз дольше, чем кубиты первого поколения, что обеспечивает более надежные вычисления. Это в том числе позволило компании сократить планируемые сроки создания коммерческого компьютера.
Подобная система, добавляет Microsoft, сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития, а также производства энергии.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.