Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса, заявил Мерц

По его словам, Германию вновь необходимо сделать страной, привлекательной для предпринимателей. Он отметил, что это требует изменений во многих сферах: в корпоративном налогообложении, в стоимости энергоносителей, в бюрократии, в дополнительных расходах на оплату труда, в цифровизации и инфраструктуре. Он также указал на необходимость работать над увеличением конкурентоспособности и на европейском уровне.