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Мельник выступил с безумным призывом к Западу в отношении России - РИА Новости, 02.06.2026
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10:09 02.06.2026 (обновлено: 14:50 02.06.2026)
Мельник выступил с безумным призывом к Западу в отношении России

Постпред в ООН Мельник призвал Запад сбивать БПЛА РФ над Украиной

© Фото : MFA of UkraineПостпред Украины в ООН Андрей Мельник
Постпред Украины в ООН Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : MFA of Ukraine
Постпред Украины в ООН Андрей Мельник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель Украины Андрей Мельник заявил в Совбезе ООН, что США и страны Европы должны сбивать российские БПЛА и ракеты над территорией Украины.
  • Заявление было сделано в контексте комментария к инциденту с падением дрона в Румынии.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. США и страны Европы должны сбивать российские БПЛА и ракеты над территорией Украины, заявил в Совбезе ООН постоянный представитель страны Андрей Мельник.
"Больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и наших американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины", — приводит его слова агентство "Укринформ".
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Так он прокомментировал инцидент с падением дрона в Румынии.
В пятницу румынское Министерство обороны заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство.
Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных. По его словам, в ЕС любой залетевший дрон сперва называют российским, а потом выясняется, что это не так. Глава государства отметил, что без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что Москва готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.
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