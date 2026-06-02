Посол рассказал о состоянии удерживаемой в Мексике россиянки Романовой

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиянка Кристина Романова сейчас находится в мексиканском соцучреждении и решает, чем будет заниматься дальше, с ней все в порядке, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

"С ней все в порядке. Последняя информация, которая у нас есть - она обратилась в центр социальной помощи, и хочет жить там пока ей ищут место для учебы. Она попросила помощи и сейчас живет в приюте для женщин, которые стали жертвами насилия. В настоящий момент она решает, что будет делать дальше", - рассказал дипломат агентству.