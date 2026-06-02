Посол рассказал о состоянии удерживаемой в Мексике россиянки Романовой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Кристина Романова находится в мексиканском социальном учреждении.
- Она обратилась в центр социальной помощи и сейчас живет в приюте для женщин, которые стали жертвами насилия.
- Посольство России в Мексике продолжает добиваться урегулирования ситуации в интересах Романовой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиянка Кристина Романова сейчас находится в мексиканском соцучреждении и решает, чем будет заниматься дальше, с ней все в порядке, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
"С ней все в порядке. Последняя информация, которая у нас есть - она обратилась в центр социальной помощи, и хочет жить там пока ей ищут место для учебы. Она попросила помощи и сейчас живет в приюте для женщин, которые стали жертвами насилия. В настоящий момент она решает, что будет делать дальше", - рассказал дипломат агентству.
По словам посла, девушка решила остаться в Мексике и не хочет обращаться за консульским доступом.
Приемная мать гражданки РФ Марина Романова заявила ранее РИА Новости, что намерена вновь подать заявление о розыске дочери, поскольку после достижения ею совершеннолетия семья не располагает достоверной информацией о ее местонахождении.
Российское посольство в Мексике сообщило РИА Новости, что продолжает добиваться урегулирования ситуации в интересах удерживаемой в этой стране гражданки РФ даже после наступления ее совершеннолетия.