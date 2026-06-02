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Посол рассказал о состоянии удерживаемой в Мексике россиянки Романовой - РИА Новости, 02.06.2026
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04:10 02.06.2026 (обновлено: 06:57 02.06.2026)
Посол рассказал о состоянии удерживаемой в Мексике россиянки Романовой

Посол Мехиас: россиянка Романова находится в мексиканском соцучреждении

CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Вид Мехико. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Кристина Романова находится в мексиканском социальном учреждении.
  • Она обратилась в центр социальной помощи и сейчас живет в приюте для женщин, которые стали жертвами насилия.
  • Посольство России в Мексике продолжает добиваться урегулирования ситуации в интересах Романовой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиянка Кристина Романова сейчас находится в мексиканском соцучреждении и решает, чем будет заниматься дальше, с ней все в порядке, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
"С ней все в порядке. Последняя информация, которая у нас есть - она обратилась в центр социальной помощи, и хочет жить там пока ей ищут место для учебы. Она попросила помощи и сейчас живет в приюте для женщин, которые стали жертвами насилия. В настоящий момент она решает, что будет делать дальше", - рассказал дипломат агентству.
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По словам посла, девушка решила остаться в Мексике и не хочет обращаться за консульским доступом.
Приемная мать гражданки РФ Марина Романова заявила ранее РИА Новости, что намерена вновь подать заявление о розыске дочери, поскольку после достижения ею совершеннолетия семья не располагает достоверной информацией о ее местонахождении.
Российское посольство в Мексике сообщило РИА Новости, что продолжает добиваться урегулирования ситуации в интересах удерживаемой в этой стране гражданки РФ даже после наступления ее совершеннолетия.
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