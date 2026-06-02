В МЧС рассказали, что делать, если загорелся телефон

Краткий пересказ от РИА ИИ При небольшом возгорании аккумулятора телефона или пауэрбанка, если нет пламени и сильного дыма, нужно накрыть устройство плотной влажной тканью.

В случае возгорания крупного устройства, например, электросамоката, необходимо немедленно эвакуироваться и вызвать пожарную охрану.

Причины возгорания аккумуляторов разнообразны: механическое воздействие, заводские дефекты и неправильное использование гаджета.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. При небольшом возгорании аккумулятора телефона или пауэрбанка, если нет пламени и сильного дыма, нужно накрыть устройство плотной влажной тканью, тем самым прекратив доступ воздуха к устройству, сообщил замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров.

Он рассказал, что гаджеты, которыми каждый день пользуются взрослые и дети - мобильные телефоны, пауэрбанки, наушники и электросамокаты - содержат литий-ионные батареи, которые при неправильной эксплуатации являются потенциальными источниками пожара.

« "При первых признаках запаха дыма необходимо отключить прибор от источника электропитания. При небольшом возгорании, например, телефона и пауэрбанка, если нет пламени и сильного дыма, и вы не рискуете обжечься, то накроете устройство плотной влажной тканью, тем самым прекратить доступ воздуха к данному устройству", - сказал Бобров на пресс-конференции "Комплексные меры по обеспечению детской безопасности в летний период".

Он добавил, что в случае возгорания крупного устройства, например, электросамоката, нужно немедленно эвакуироваться и вызвать пожарную охрану.

"Важно помнить, что при пожаре не так страшен огонь, как страшен дым, потому что достаточно несколько вздохов дыма, что может привести к потере ориентации в пространстве", - отметил он.

Бобров также рассказал, что причины возгорания таких аккумуляторов разнообразны - это механическое воздействие на аккумулятор: удар, прокол, скол или деформация корпуса. Также к причинам возгорания относятся заводские дефекты и неправильное использование гаджета, в том числе длительная глубокая разрядка батареи.