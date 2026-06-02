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В МЧС рассказали, что делать, если загорелся телефон - РИА Новости, 02.06.2026
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21:35 02.06.2026
В МЧС рассказали, что делать, если загорелся телефон

В МЧС рассказали, что делать при возгорании аккумулятора телефона или пауэрбанка

© Фото : МЧС Пермского края/TelegramПоследствия возгорания пауэрбанка
Последствия возгорания пауэрбанка - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : МЧС Пермского края/Telegram
Последствия возгорания пауэрбанка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При небольшом возгорании аккумулятора телефона или пауэрбанка, если нет пламени и сильного дыма, нужно накрыть устройство плотной влажной тканью.
  • В случае возгорания крупного устройства, например, электросамоката, необходимо немедленно эвакуироваться и вызвать пожарную охрану.
  • Причины возгорания аккумуляторов разнообразны: механическое воздействие, заводские дефекты и неправильное использование гаджета.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. При небольшом возгорании аккумулятора телефона или пауэрбанка, если нет пламени и сильного дыма, нужно накрыть устройство плотной влажной тканью, тем самым прекратив доступ воздуха к устройству, сообщил замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров.
Он рассказал, что гаджеты, которыми каждый день пользуются взрослые и дети - мобильные телефоны, пауэрбанки, наушники и электросамокаты - содержат литий-ионные батареи, которые при неправильной эксплуатации являются потенциальными источниками пожара.
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"При первых признаках запаха дыма необходимо отключить прибор от источника электропитания. При небольшом возгорании, например, телефона и пауэрбанка, если нет пламени и сильного дыма, и вы не рискуете обжечься, то накроете устройство плотной влажной тканью, тем самым прекратить доступ воздуха к данному устройству", - сказал Бобров на пресс-конференции "Комплексные меры по обеспечению детской безопасности в летний период".
Он добавил, что в случае возгорания крупного устройства, например, электросамоката, нужно немедленно эвакуироваться и вызвать пожарную охрану.
"Важно помнить, что при пожаре не так страшен огонь, как страшен дым, потому что достаточно несколько вздохов дыма, что может привести к потере ориентации в пространстве", - отметил он.
Бобров также рассказал, что причины возгорания таких аккумуляторов разнообразны - это механическое воздействие на аккумулятор: удар, прокол, скол или деформация корпуса. Также к причинам возгорания относятся заводские дефекты и неправильное использование гаджета, в том числе длительная глубокая разрядка батареи.
"Главная задача при обращении с аккумуляторными батареями – не допустить их возгорания. Для этого нельзя оставлять устройство на зарядке без присмотра, а также избегать, как я уже сказал, механических повреждений", - сообщил Бобров, добавив, что также необходимо проговаривать с детьми порядок действия в случае пожара.
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