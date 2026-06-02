В Туве на неисправном аттракционе зажало двух юношей

КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Двое юношей, один из которых несовершеннолетний, оказались зажаты в подвесном кресле на неисправном аттракционе в Туве, сообщает республиканский главк МЧС.

"По прибытии они эвакуировали двоих пострадавших с неисправного аттракциона: по оперативным данным 17 и 18 лет. В результате происшествия один человек госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказана медицинская помощь в травмпункте", - говорится в сообщении.