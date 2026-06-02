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В Туве на неисправном аттракционе зажало двух юношей - РИА Новости, 02.06.2026
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14:20 02.06.2026 (обновлено: 14:46 02.06.2026)
В Туве на неисправном аттракционе зажало двух юношей

В Туве 2 человека пострадали из-за неисправного аттракциона

© МЧС Республики Тыва/MAXСотрудники МЧС эвакуируют одного из юношей, зажатых в подвесном кресле на аттракционе в Туве
Сотрудники МЧС эвакуируют одного из юношей, зажатых в подвесном кресле на аттракционе в Туве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© МЧС Республики Тыва/MAX
Сотрудники МЧС эвакуируют одного из юношей, зажатых в подвесном кресле на аттракционе в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туве двое юношей, 17 и 18 лет, оказались зажаты в подвесном кресле на неисправном аттракционе в национальном парке.
  • Один из пострадавших был госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказали медицинскую помощь в травмпункте.
КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Двое юношей, один из которых несовершеннолетний, оказались зажаты в подвесном кресле на неисправном аттракционе в Туве, сообщает республиканский главк МЧС.
По его данным, информация о том, что в результате поломки аттракциона в Национальном парке в Туве зажало двоих молодых людей в подвесном кресле, поступила в центр управления кризисными ситуациями республиканского главка. На место выехали пятеро спасателей МЧС России и одна единица техники.
"По прибытии они эвакуировали двоих пострадавших с неисправного аттракциона: по оперативным данным 17 и 18 лет. В результате происшествия один человек госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказана медицинская помощь в травмпункте", - говорится в сообщении.
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