В Туве на неисправном аттракционе зажало двух юношей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туве двое юношей, 17 и 18 лет, оказались зажаты в подвесном кресле на неисправном аттракционе в национальном парке.
- Один из пострадавших был госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказали медицинскую помощь в травмпункте.
КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Двое юношей, один из которых несовершеннолетний, оказались зажаты в подвесном кресле на неисправном аттракционе в Туве, сообщает республиканский главк МЧС.
"По прибытии они эвакуировали двоих пострадавших с неисправного аттракциона: по оперативным данным 17 и 18 лет. В результате происшествия один человек госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказана медицинская помощь в травмпункте", - говорится в сообщении.
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