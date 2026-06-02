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Врач назвал допустимую порцию сливочного масла в день - РИА Новости, 02.06.2026
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19:38 02.06.2026
Врач назвал допустимую порцию сливочного масла в день

Поляков: норма сливочного масла не превышает 20-25 граммов в день

© iStock.com / FabrikaCrСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© iStock.com / FabrikaCr
Сливочное масло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рекомендует не превышать норму потребления сливочного масла в 20–25 граммов в день.
  • Сливочное масло лучше выбирать с жирностью 82,5%, так как при умеренном потреблении оно полезно благодаря содержанию витаминов и жирных кислот.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Норма сливочного масла не превышает 20-25 граммов в день, рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Двадцать-двадцать пять граммов такого масла в день - стандартная рекомендация еще с советских времен. Можно пару бутербродов, например, съесть или кусочек того же масла положить в кашу. Это вполне нормальная история", - пояснил диетолог в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, сливочное масло лучше выбирать с жирностью 82,5%. При умеренном потреблении продукт полезен: он содержит витамины A, D, E, K2, бета-каротин, а также жирные кислоты, которые оказывают противовоспалительное действие на пищеварительный тракт.
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