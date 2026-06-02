Врач назвал допустимую порцию сливочного масла в день

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Норма сливочного масла не превышает 20-25 граммов в день, рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, сливочное масло лучше выбирать с жирностью 82,5%. При умеренном потреблении продукт полезен: он содержит витамины A, D, E, K2, бета-каротин, а также жирные кислоты, которые оказывают противовоспалительное действие на пищеварительный тракт.