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Австрийский космонавт объяснил, почему с Марса нельзя вернуться быстро - РИА Новости, 02.06.2026
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Наука
 
03:52 02.06.2026
Австрийский космонавт объяснил, почему с Марса нельзя вернуться быстро

Фибек: перелет между Марсом и Землей займет минимум полгода

© Fotolia / StrakyВид на Марс и Землю, открытый космос
Вид на Марс и Землю, открытый космос - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / Straky
Вид на Марс и Землю, открытый космос. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек отметил, что с технологической точки зрения люди уже довольно далеко продвинулись в вопросе полета на Марс.
  • По словам космонавта, перелет на Марс занимает около полугода, и нужно ждать примерно год, прежде чем появится возможность вернуться, при этом обратный путь также занимает около полугода.
ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости объяснил, почему с Марса нельзя вернуться быстро.
Комментируя вопрос, когда человек реально сможет полететь на Марс, собеседник агентства отметил, что с технологической точки зрения люди уже довольно далеко продвинулись. Основная сложность сейчас - это длительность полета. По словам космонавта, потребуется большое количество топлива и соответствующие технические решения, и здесь ситуация обстоит иначе, нежели как с полетом на Луну, куда можно долететь за три дня и почти сразу вернуться обратно.
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"Существуют определенные периоды, когда расстояние между Землей и Марсом наиболее благоприятное - тогда перелет занимает около полугода. Затем нужно ждать примерно год, прежде чем появится возможность вернуться - и обратный путь тоже занимает около полугода", - пояснил Фибек.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
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