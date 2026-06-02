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В России с 1 сентября начнут маркировать средства гигиены - РИА Новости, 02.06.2026
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02:58 02.06.2026 (обновлено: 04:05 02.06.2026)
В России с 1 сентября начнут маркировать средства гигиены

В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки и мочалки

© Фото : SmartybrushЗубная щетка
Зубная щетка - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Smartybrush
Зубная щетка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 сентября начнут маркировать средства гигиены, включая зубные щетки, мочалки, салфетки.
  • Участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак» с 1 сентября, а с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию.
  • Маркировка затронет широкий спектр товаров, включая также бумажные полотенца, ватные палочки, зубные нити, расчески и другие гигиенические средства.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки, салфетки и прочие средства гигиены, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"Маркировка охватит новые товары в категории средств гигиены - в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Подписано соответствующее постановление правительства. С 1 сентября этого года участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе "Честный знак", с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортерами", - говорится в сообщении.
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Правила оборота охватывают также бумажные полотенца и платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие гигиенические средства и принадлежности.
По итогам диалога Минпромторга и оператора с отраслью в постановление внесены дополнительные правки: для косметики, бытовой химии и бритвенных принадлежностей устанавливается единый срок введения поэкземплярной прослеживаемости - с 2030 года. Ранее для части категорий предусматривался переход уже в 2028 году.
Кроме того, по просьбе участников рынка на два месяца переносится срок маркировки остатков бритвенной продукции - с декабря 2026 года на февраль 2027 года. На тот же срок сдвигается начало обязательной передачи сведений о продаже бритв через кассы.
"Это позволит бизнесу получить дополнительное время на подготовку и избежать запуска новых требований в высокий предновогодний сезон", - объяснили в ЦРПТ.
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Там отметили, что старту требований предшествует добровольный и бесплатный эксперимент: в средствах гигиены он продлится почти год - с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026-го. В ходе пилотного проекта более 360 компаний уже получили 25 миллионов кодов маркировки и протестировали их нанесение на санитарно-гигиеническую продукцию в потребительской и групповой упаковке. К эксперименту присоединились как крупные игроки, так и представители малого и среднего бизнеса.
Поэтапное введение требований предполагает, что запрет на оборот немаркированных товаров - остатков, которые были введены в оборот до старта требований - вступит в силу в октябре 2027 года. Тогда же начнется обязательная передача сведений в систему о розничных продажах через кассы.
"Компания Splat Global заранее включилась в подготовку к обязательной маркировке средств гигиены. Это позволит нам продолжить работу в новых рыночных реалиях - так, чтобы они не сказались на поставке и ассортименте нашей продукции. На текущий момент продолжаем адаптацию, рассчитываем завершить интеграцию с "Честным знаком" в установленные сроки", - сообщают в Splat Global.
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ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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