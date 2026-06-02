Краткий пересказ от РИА ИИ В России с 1 сентября начнут маркировать средства гигиены, включая зубные щетки, мочалки, салфетки.

Участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак» с 1 сентября, а с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию.

Маркировка затронет широкий спектр товаров, включая также бумажные полотенца, ватные палочки, зубные нити, расчески и другие гигиенические средства.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки, салфетки и прочие средства гигиены, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").

"Маркировка охватит новые товары в категории средств гигиены - в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Подписано соответствующее постановление правительства. С 1 сентября этого года участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе "Честный знак", с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортерами", - говорится в сообщении.

Правила оборота охватывают также бумажные полотенца и платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие гигиенические средства и принадлежности.

По итогам диалога Минпромторга и оператора с отраслью в постановление внесены дополнительные правки: для косметики, бытовой химии и бритвенных принадлежностей устанавливается единый срок введения поэкземплярной прослеживаемости - с 2030 года. Ранее для части категорий предусматривался переход уже в 2028 году.

Кроме того, по просьбе участников рынка на два месяца переносится срок маркировки остатков бритвенной продукции - с декабря 2026 года на февраль 2027 года. На тот же срок сдвигается начало обязательной передачи сведений о продаже бритв через кассы.

"Это позволит бизнесу получить дополнительное время на подготовку и избежать запуска новых требований в высокий предновогодний сезон", - объяснили в ЦРПТ.

Там отметили, что старту требований предшествует добровольный и бесплатный эксперимент: в средствах гигиены он продлится почти год - с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026-го. В ходе пилотного проекта более 360 компаний уже получили 25 миллионов кодов маркировки и протестировали их нанесение на санитарно-гигиеническую продукцию в потребительской и групповой упаковке. К эксперименту присоединились как крупные игроки, так и представители малого и среднего бизнеса.

Поэтапное введение требований предполагает, что запрет на оборот немаркированных товаров - остатков, которые были введены в оборот до старта требований - вступит в силу в октябре 2027 года. Тогда же начнется обязательная передача сведений в систему о розничных продажах через кассы.