На юге Ливана из-за израильского удара погибла семья из шести человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Марвании в результате удара израильской авиации по жилому дому погибла семья Аль-Абдалла: четверо детей и родители.
- Во вторник и понедельник в районе Набатии при атаках беспилотников погибли еще трое взрослых и две девочки.
БЕЙРУТ, 2 июн - РИА Новости. Семья из шести человек погибла в результате удара израильской авиации по жилому дому в поселении Марвания на юге Ливана, рассказал РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"В результате атаки вражеской авиации на жилой дом в Марвании погибла целая семья Аль-Абдалла: четверо детей и муж и с женой", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, во вторник рано утром в районе Набатии в результате атаки беспилотника на машину погиб молодой человек и его мама. Источник добавил, что в понедельник при аналогичной атаке на трассе Набатия-Хардали погиб мужчин и две его дочери.
Ранее посольство Ливана в Вашингтоне сообщило, что "Хезболлах" согласилось на американское предложение о взаимном прекращении атак с Израилем. Согласно заявлению дипмиссии, Израиль должен прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а движение — воздержаться от атак по израильской территории. На этом фоне 2 и 3 июня в Вашингтоне проходит новый раунд прямых переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США.