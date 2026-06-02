На юге Ливана из-за израильского удара погибла семья из шести человек

БЕЙРУТ, 2 июн - РИА Новости. Семья из шести человек погибла в результате удара израильской авиации по жилому дому в поселении Марвания на юге Ливана, рассказал РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

"В результате атаки вражеской авиации на жилой дом в Марвании погибла целая семья Аль-Абдалла: четверо детей и муж и с женой", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, во вторник рано утром в районе Набатии в результате атаки беспилотника на машину погиб молодой человек и его мама. Источник добавил, что в понедельник при аналогичной атаке на трассе Набатия-Хардали погиб мужчин и две его дочери.