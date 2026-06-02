Военнослужащие армии США во время учений в Литве. Архивное фото

Военнослужащие армии США во время учений в Литве

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Военнослужащие армии США во время учений в Литве

Литва на неопределенное время останется без военных США

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские военные покидают территорию Литвы, и пока неизвестно, когда они будут заменены новыми по ротации.

США приостановили ротацию своих войск в Европе для оценки будущих изменений в дислокации.

Из Литвы по ротации выводится около 1 тысячи военных и техники.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американские военные покидают территорию Литвы, и пока неизвестно, когда они будут заменены новыми по ротации, заявил литовский министр обороны Робертас Каунас.

Глава литовского МО 14 мая сообщил, что ротация войск США Европе временно приостановлена для оценки будущих изменений в дислокации американских войск.

"Что (американские военные - ред.) будут, это (точно - ред.), а когда именно, какие силы и в каком объеме, мы все это объявим", - привел слова Каунаса портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Портал уточнил, что из Литвы по ротации выводится около 1 тысячи военных и техники на фоне пересмотра США размещения вооруженных сил в Европе. В последние годы ротация американских войск проводилась непрерывно, и военные не покидали республику, пока не прибывала следующая группа.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ночь на 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 21 мая рассказал о намерении направить дополнительно 5 тысяч американских военных в Польшу