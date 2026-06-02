Рейтинг@Mail.ru
Литва на неопределенное время останется без военных США - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 02.06.2026
Литва на неопределенное время останется без военных США

Министр обороны Литвы Каунас: войска США покидают страну

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие армии США во время учений в Литве
Военнослужащие армии США во время учений в Литве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие армии США во время учений в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные покидают территорию Литвы, и пока неизвестно, когда они будут заменены новыми по ротации.
  • США приостановили ротацию своих войск в Европе для оценки будущих изменений в дислокации.
  • Из Литвы по ротации выводится около 1 тысячи военных и техники.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американские военные покидают территорию Литвы, и пока неизвестно, когда они будут заменены новыми по ротации, заявил литовский министр обороны Робертас Каунас.
Глава литовского МО 14 мая сообщил, что ротация войск США в Европе временно приостановлена для оценки будущих изменений в дислокации американских войск.
"Что (американские военные - ред.) будут, это (точно - ред.), а когда именно, какие силы и в каком объеме, мы все это объявим", - привел слова Каунаса портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Портал уточнил, что из Литвы по ротации выводится около 1 тысячи военных и техники на фоне пересмотра США размещения вооруженных сил в Европе. В последние годы ротация американских войск проводилась непрерывно, и военные не покидали республику, пока не прибывала следующая группа.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ночь на 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 21 мая рассказал о намерении направить дополнительно 5 тысяч американских военных в Польшу.
Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас 12 мая отметил, что Литва могла бы принять у себя более 1 тысячи военных США из тех 5 тысяч, что выводятся из ФРГ.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Госсекретарь США считает, что саммит НАТО в Турции "будет веселым"
Вчера, 18:23
 
В миреСШАЛитваЕвропаДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала