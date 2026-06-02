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Блогер Лерчек успешно прошла шестой курс химиотерапии - РИА Новости, 02.06.2026
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16:49 02.06.2026
Блогер Лерчек успешно прошла шестой курс химиотерапии

Блогер Лерчек рассказала, что хорошо перенесла шестой курс химиотерапии

© Фото : Luis SquicciariniБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Luis Squicciarini
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) диагностирован рак желудка четвертой стадии.
  • Шестой курс химиотерапии прошел хорошо, через две недели ей предстоит седьмой курс из девяти.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, рассказала, что хорошо перенесла шестой курс химиотерапии.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.
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"На этот раз химия (шестая - ред.) прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, не такая энергичная, аппетит не очень. Но пару дней, надеюсь, и все будет в порядке", - сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини на его странице в соцсети Instagram*.
Блогер также сообщила, что через две недели ей предстоит пройти седьмой курс химиотерапии из девяти.
Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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