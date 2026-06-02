Блогер Лерчек успешно прошла шестой курс химиотерапии

"На этот раз химия (шестая - ред.) прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, не такая энергичная, аппетит не очень. Но пару дней, надеюсь, и все будет в порядке", - сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини на его странице в соцсети Instagram*.