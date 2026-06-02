"Ледник Судного дня" угрожает шести странам, пишут СМИ

"Ледник Судного дня" содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на более чем два фута , если полностью растает. Последствия потери ледника Туэйтса могут спровоцировать катастрофический обвал в нескольких регионах, угрожая поднять уровень воды на три метра и более", — говорится в публикации.

В 2024 году научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорилось, что ледник Туэйтса стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и соседние ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра. На прошлой неделе морской геофизик из Британской антарктической службы Роберт Лартер предположил, что шельфовый барьер ледника может разрушиться уже в этом году.