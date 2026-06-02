"Ледник Судного дня" угрожает шести странам, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шельфовый барьер ледника Туэйтса в Западной Антарктиде может разрушиться уже в этом году.
- Разрушение ледника Туэйтса может поднять уровень моря более чем на два фута (около 0,6 метра) и угрожает Великобритании, Нидерландам, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивам.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Разрушение ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, который называют "ледником Судного дня", создает угрозу для шести стран, пишет Daily Express.
"Ледник Судного дня" содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на более чем два фута, если полностью растает. Последствия потери ледника Туэйтса могут спровоцировать катастрофический обвал в нескольких регионах, угрожая поднять уровень воды на три метра и более", — говорится в публикации.
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Больше всего это скажется на Великобритании, Нидерландах, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивах, уточняет издание.
В 2024 году научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорилось, что ледник Туэйтса стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и соседние ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра. На прошлой неделе морской геофизик из Британской антарктической службы Роберт Лартер предположил, что шельфовый барьер ледника может разрушиться уже в этом году.
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