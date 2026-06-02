В Крыму спасатели спустили четырех человек со сломавшейся канатной дороги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Ливадии (Ялта) сломалась канатная дорога, в кабинке на высоте оказались четыре человека, в том числе два ребенка.
- Крымские спасатели спустили людей вниз с помощью альпинистского оборудования, в медицинской помощи никто не нуждался.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Канатная дорога в районе Ливадии (Ялта) поломалась во вторник, в кабине на высоте оказались четыре человека, в том числе два ребенка, которых крымские спасатели спустили вниз с помощью альпинистского оборудования, сообщает главное управление МЧС республики.
"Спасатели оперативно спустили людей при помощи альпинистского снаряжения. В медпомощи никто из них не нуждался" , - сообщили в МЧС.