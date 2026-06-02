Рейтинг@Mail.ru
В Крыму спасатели спустили четырех человек со сломавшейся канатной дороги - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 02.06.2026
В Крыму спасатели спустили четырех человек со сломавшейся канатной дороги

Около Ялты спасатели спустили четырех человек со сломавшейся канатной дороги

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Ливадии (Ялта) сломалась канатная дорога, в кабинке на высоте оказались четыре человека, в том числе два ребенка.
  • Крымские спасатели спустили людей вниз с помощью альпинистского оборудования, в медицинской помощи никто не нуждался.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Канатная дорога в районе Ливадии (Ялта) поломалась во вторник, в кабине на высоте оказались четыре человека, в том числе два ребенка, которых крымские спасатели спустили вниз с помощью альпинистского оборудования, сообщает главное управление МЧС республики.
Канатная дорога, ведущая на пляж из санатория "Пограничник" в поселке Ливадия (Ялта) поломалась днем во вторник, в двух кабинках застряли четыре человека, в том числе два ребенка.
"Спасатели оперативно спустили людей при помощи альпинистского снаряжения. В медпомощи никто из них не нуждался" , - сообщили в МЧС.
Помощь оказали сотрудники подразделения "КРЫМ-СПАС" и главка МЧС России по республике Крым.
Сотрудники МЧС эвакуируют одного из юношей, зажатых в подвесном кресле на аттракционе в Туве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Туве начали проверку после того, как на аттракционе зажало двух человек
Вчера, 14:50
 
ЛивадияЯлтаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала