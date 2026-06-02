01:48 02.06.2026
Страны СНГ готовы сотрудничать по недопущению гонки вооружений в космосе

Радиотелескоп. Архивное фото
  • Первое июня в Минске в штаб-квартире СНГ состоялось заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.
  • На заседании подтверждена готовность государств-участников СНГ продолжить сотрудничество по вопросам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.
  • В заседании приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участники заседания Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения СНГ в Минске подтвердили готовность продолжить сотрудничество по вопросам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, сообщается на сайте МИД РФ.
"Первого июня в Минске в штаб-квартире СНГ состоялось очередное заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения (СККР). В рамках СККР обсуждалась проблематика предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Подтверждена готовность государств-участников СНГ продолжить сотрудничество по вопросам ПГВК, в том числе на профильных многосторонних площадках", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в заседании приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ.
