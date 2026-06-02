Страны СНГ готовы сотрудничать по недопущению гонки вооружений в космосе

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участники заседания Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения СНГ в Минске подтвердили готовность продолжить сотрудничество по вопросам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, сообщается на сайте МИД РФ.