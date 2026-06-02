Краткий пересказ от РИА ИИ IT-компании из США Cloudflare и Fastly предоставляли услуги по сетевой безопасности для британских министерств, в том числе минобороны.

ФСБ РФ сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций.

ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. IT-компании из США Cloudflare и Fastly, с помощью которых иностранные спецслужбы тайно снимали смартфоны высокопоставленных российских служащих, неоднократно предоставляли услуги по сетевой безопасности для британских министерств, в том числе минобороны, выяснило РИА Новости на основе данных британских госзакупок.

ФСБ РФ во вторник сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций. Гаджеты были заражены вредоносным ПО. На опубликованных кадрах показаны офисы Fastly и Cloudflare в США , а также здания с их филиалами в Лондоне

Комплекс услуг по кибербезопасности для британского министерства обороны Cloudflare предоставляет с 2022 года, свидетельствуют изученные РИА Новости данные. В 2025 году контракт был продлен. Общая сумма контрактов составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов (675 тысяч долларов).

В числе прочих тендеров, выигранных Cloudflare - установка платформы сетевой безопасности для DNS-сервера для одной из организаций при министерстве науки, предоставление услуг облачного хостинга для государственной юридической службы и услуги по сетевой безопасности для Бюро национальной статистики Великобритании

Также компания предоставила брандмауэр для защиты от DDOS-атак и вредоносных приложений ведомству по интеллектуальной собственности и предоставила услуги по веб-инфраструктуре фонду пенсионного обеспечения.

Среди других проектов Cloudflare - брандмауэр для государственного реестра недвижимости, защита сайта управления по финансовому надзору и различные услуги по сетевой безопасности для некоторых муниципальных органов власти.