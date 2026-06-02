Рейтинг@Mail.ru
Американские IT-компании Cloudflare и Fastly сотрудничали с Британией - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 02.06.2026
Американские IT-компании Cloudflare и Fastly сотрудничали с Британией

РИА Новости: американские компании Cloudflare и Fastly сотрудничали с Британией

© AP Photo / Eric RisbergЛоготип компании Cloudflare
Логотип компании Cloudflare - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Eric Risberg
Логотип компании Cloudflare. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • IT-компании из США Cloudflare и Fastly предоставляли услуги по сетевой безопасности для британских министерств, в том числе минобороны.
  • ФСБ РФ сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций.
ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. IT-компании из США Cloudflare и Fastly, с помощью которых иностранные спецслужбы тайно снимали смартфоны высокопоставленных российских служащих, неоднократно предоставляли услуги по сетевой безопасности для британских министерств, в том числе минобороны, выяснило РИА Новости на основе данных британских госзакупок.
ФСБ РФ во вторник сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций. Гаджеты были заражены вредоносным ПО. На опубликованных кадрах показаны офисы Fastly и Cloudflare в США, а также здания с их филиалами в Лондоне.
Сотрудник ФСБ о ходе операции по прослушке высокопоставленных российских чиновников - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ФСБ сорвала операцию спецслужб по краже данных со смартфонов чиновников
Вчера, 07:48
Комплекс услуг по кибербезопасности для британского министерства обороны Cloudflare предоставляет с 2022 года, свидетельствуют изученные РИА Новости данные. В 2025 году контракт был продлен. Общая сумма контрактов составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов (675 тысяч долларов).
В числе прочих тендеров, выигранных Cloudflare - установка платформы сетевой безопасности для DNS-сервера для одной из организаций при министерстве науки, предоставление услуг облачного хостинга для государственной юридической службы и услуги по сетевой безопасности для Бюро национальной статистики Великобритании.
Также компания предоставила брандмауэр для защиты от DDOS-атак и вредоносных приложений ведомству по интеллектуальной собственности и предоставила услуги по веб-инфраструктуре фонду пенсионного обеспечения.
Среди других проектов Cloudflare - брандмауэр для государственного реестра недвижимости, защита сайта управления по финансовому надзору и различные услуги по сетевой безопасности для некоторых муниципальных органов власти.
Также в британских госзакупках участвовала Fastly - с 2021 года она предоставляет услуги по облачному хостингу государственной комиссии по качеству медицинской помощи. Текущий контракт на около 3,5 миллионов фунтов (около 4,8 миллиона долларов) заключен на период с 2023 по 2027 год. Предыдущий контракт на около 1,2 миллиона фунтов (свыше 1,6 миллиона долларов) действовал с 2021 по 2023 годы.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
СМИ: чипы для британских паспортов связаны с фирмами из КНР под санкциями
29 мая, 03:33
 
В миреСШАРоссияЛондонФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала