Краткий пересказ от РИА ИИ
- IT-компании из США Cloudflare и Fastly предоставляли услуги по сетевой безопасности для британских министерств, в том числе минобороны.
- ФСБ РФ сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций.
ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. IT-компании из США Cloudflare и Fastly, с помощью которых иностранные спецслужбы тайно снимали смартфоны высокопоставленных российских служащих, неоднократно предоставляли услуги по сетевой безопасности для британских министерств, в том числе минобороны, выяснило РИА Новости на основе данных британских госзакупок.
ФСБ РФ во вторник сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций. Гаджеты были заражены вредоносным ПО. На опубликованных кадрах показаны офисы Fastly и Cloudflare в США, а также здания с их филиалами в Лондоне.
Комплекс услуг по кибербезопасности для британского министерства обороны Cloudflare предоставляет с 2022 года, свидетельствуют изученные РИА Новости данные. В 2025 году контракт был продлен. Общая сумма контрактов составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов (675 тысяч долларов).
В числе прочих тендеров, выигранных Cloudflare - установка платформы сетевой безопасности для DNS-сервера для одной из организаций при министерстве науки, предоставление услуг облачного хостинга для государственной юридической службы и услуги по сетевой безопасности для Бюро национальной статистики Великобритании.
Также компания предоставила брандмауэр для защиты от DDOS-атак и вредоносных приложений ведомству по интеллектуальной собственности и предоставила услуги по веб-инфраструктуре фонду пенсионного обеспечения.
Среди других проектов Cloudflare - брандмауэр для государственного реестра недвижимости, защита сайта управления по финансовому надзору и различные услуги по сетевой безопасности для некоторых муниципальных органов власти.
Также в британских госзакупках участвовала Fastly - с 2021 года она предоставляет услуги по облачному хостингу государственной комиссии по качеству медицинской помощи. Текущий контракт на около 3,5 миллионов фунтов (около 4,8 миллиона долларов) заключен на период с 2023 по 2027 год. Предыдущий контракт на около 1,2 миллиона фунтов (свыше 1,6 миллиона долларов) действовал с 2021 по 2023 годы.