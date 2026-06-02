В метро Киева устроили "голодные игры" во время удара России, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Киева поскандалили в метро из-за нехватки мест во время воздушной тревоги.

Некоторые люди размещают в метро палатки, что вызывает недовольство других жителей.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Жители Киева, спустившиеся в метро во время российского удара возмездия, поскандалили из-за установленных там палаток, сообщает украинское издание "Telegraf".

"В метро происходят голодные игры. В укрытие метро спускаются тысячи людей, но им банально негде даже сесть, потому что то палатки понаставили, то на матрасах разлеглись", — приводит издание комментарий одного жителя Киева в соцсетях.

Как передает "Telegraf", украинцы не понимают, почему кто-то позволяет себе размещать в метро огромную палатку, из-за чего другие стоят или сидят на корточках.

"Мы все в одинаковых условиях и укрытие — это не отель или собственная комната", — возмутился другой украинец.

"Вообще ситуация с палатками плачевна… это уже переходит границы. Да, все хотят комфорта, но из-за палаток очень много людей даже стоящих мест не могут найти! Я считаю, что их нужно запретить!" — высказался еще один недовольный киевлянин.