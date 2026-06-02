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В метро Киева устроили "голодные игры" во время удара России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2026
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21:01 02.06.2026 (обновлено: 21:08 02.06.2026)
В метро Киева устроили "голодные игры" во время удара России, пишут СМИ

Киевляне, спустившиеся в метро во время удара ВС РФ, поругались из-за палаток

© Фото : соцсетиПалатки в киевском метро
Палатки в киевском метро - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : соцсети
Палатки в киевском метро
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Киева поскандалили в метро из-за нехватки мест во время воздушной тревоги.
  • Некоторые люди размещают в метро палатки, что вызывает недовольство других жителей.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Жители Киева, спустившиеся в метро во время российского удара возмездия, поскандалили из-за установленных там палаток, сообщает украинское издание "Telegraf".
"В метро происходят голодные игры. В укрытие метро спускаются тысячи людей, но им банально негде даже сесть, потому что то палатки понаставили, то на матрасах разлеглись", — приводит издание комментарий одного жителя Киева в соцсетях.
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Как передает "Telegraf", украинцы не понимают, почему кто-то позволяет себе размещать в метро огромную палатку, из-за чего другие стоят или сидят на корточках.
"Мы все в одинаковых условиях и укрытие — это не отель или собственная комната", — возмутился другой украинец.
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"Вообще ситуация с палатками плачевна… это уже переходит границы. Да, все хотят комфорта, но из-за палаток очень много людей даже стоящих мест не могут найти! Я считаю, что их нужно запретить!" — высказался еще один недовольный киевлянин.
Во вторник в Минобороны России сообщили о массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
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