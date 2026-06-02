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Небо над Киевом затянуло дымом после серии ночных взрывов - РИА Новости, 02.06.2026
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12:33 02.06.2026 (обновлено: 12:34 02.06.2026)
Небо над Киевом затянуло дымом после серии ночных взрывов

Небо Киева затянуло дымом после ракетной атаки и серии ночных взрывов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 2 июня российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ОПК в нескольких городах Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры и военным аэродромам.
  • Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что небо над Киевом затянуто дымом от пожаров после взрывов.
  • Издание также сообщило о дыме в небе над Харьковом, где местные жители слышали взрывы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Небо над украинской столицей затянуто дымом на фоне ночных сообщений о взрывах, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 2 июня в ответ на террористические акты киевского режима российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того удары нанесены по объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, военным аэродромам.
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"Киев затянут дымом от пожаров (после взрывов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Сообщение сопровождается кадрами затянутого дымом неба столицы Украины.
Также издание сообщило о дыме в небе над Харьковом, в котором также ночью и утром местные жители слышали взрывы.
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