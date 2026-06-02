Небо над Киевом затянуло дымом после серии ночных взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на 2 июня российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ОПК в нескольких городах Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры и военным аэродромам.

Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что небо над Киевом затянуто дымом от пожаров после взрывов.

Издание также сообщило о дыме в небе над Харьковом, где местные жители слышали взрывы.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Небо над украинской столицей затянуто дымом на фоне ночных сообщений о взрывах, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Киев затянут дымом от пожаров (после взрывов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Сообщение сопровождается кадрами затянутого дымом неба столицы Украины.