Мендель сделала тревожное заявление из-за произошедшего в Киеве

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"Отчаянные голоса умоляют положить конец этому кошмару. Но любой призыв остановить эту бойню клеймят как непатриотичный, опасный и даже "пророссийский". Так что завтра Зеленский, скорее всего, в очередной раз пообещает отомстить. И этот ужас будет повторяться до тех пор, пока не произойдет что-то действительно невообразимое. А между тем все больше семей будут тихо собирать вещи и планировать бегство", — написала она в социальной сети X.