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Мендель сделала тревожное заявление из-за произошедшего в Киеве - РИА Новости, 02.06.2026
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09:15 02.06.2026 (обновлено: 12:10 02.06.2026)
Мендель сделала тревожное заявление из-за произошедшего в Киеве

Мендель: Зеленский не положит конец ударам по Украине

© REUTERS / StringerДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым над Киевом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он не добьется прекращения ударов по Украине.
  • Мендель отметила, что на Украине призывы остановить боевые действия клеймятся как непатриотичные, опасные и "пророссийские".
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не добьется прекращения ударов по Украине, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве.
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"Отчаянные голоса умоляют положить конец этому кошмару. Но любой призыв остановить эту бойню клеймят как непатриотичный, опасный и даже "пророссийский". Так что завтра Зеленский, скорее всего, в очередной раз пообещает отомстить. И этот ужас будет повторяться до тех пор, пока не произойдет что-то действительно невообразимое. А между тем все больше семей будут тихо собирать вещи и планировать бегство", — написала она в социальной сети X.
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Ночью украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы.
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