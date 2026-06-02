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Аналитики рассказали, как можно бороться с нехваткой кадров - РИА Новости, 02.06.2026
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20:18 02.06.2026
Аналитики рассказали, как можно бороться с нехваткой кадров

"Ведомости": решить проблему нехватки кадров может автоматизация труда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоботизированный конвейер по сварке кузовов автомобилей
Роботизированный конвейер по сварке кузовов автомобилей - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роботизированный конвейер по сварке кузовов автомобилей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автоматизация труда и внедрение гибких форм занятости могут решить проблему нехватки кадров, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
  • Инвестиции в искусственный интеллект и новые образовательные программы помогут автоматизировать трудовую деятельность и замедлить устаревание навыков работников.
  • Создание инфраструктуры рынка научных исследований по заказу компаний сформирует прикладной характер исследований и создаст рыночные условия труда для научных сотрудников.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Решить проблему нехватки кадров может автоматизация труда и внедрение более гибких форм занятости, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
"Автоматизация физического труда, гибкие формы занятости, доступные системы обновления знаний и навыков", - перечислили аналитики меры, которые могут помочь компаниям решить проблему нехватки кадров.
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Так, инвестиции в искусственный интеллект могут автоматизировать трудовую деятельность. Одновременно с этим новые образовательные программы могут замедлить устаревание навыков и позволить работникам оставаться востребованными на рынке труда.
Помимо этого, решить проблему кадрового голода может внедрение различных форм работы: удаленная, гибкие рабочие часы, фриланс и другие. "Это может увеличить долю занятости среди населения, которое традиционно не участвовало в рынке труда из-за барьеров совмещения работы и семьи, инвалидности", - объяснили авторы доклада.
Другое решение проблемы - создание инфраструктуры рынка научных исследований по заказу компаний.
Это сформирует прикладной характер исследований, которые можно внедрять в производственные процессы, а также создаст рыночные условия труда для научных сотрудников.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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