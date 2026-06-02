В Иране пригрозили приостановить переговоры с США
00:25 02.06.2026
В Иране пригрозили приостановить переговоры с США

Галибаф: Иран приостановит переговоры с США, если Израиль будет атаковать Ливан

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран приостановит переговорный процесс с США и выступит против Израиля, если тот продолжит военные действия против Ливана.
ТЕГЕРАН, 2 июн – РИА Новости. Иран не только приостановит переговорный процесс с США, но и выступит против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращение огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана. Позднее президент США Дональд Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями "Хезболлах" объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь.
"В течение последних двух дней мы серьезно занимались вопросом прекращения атак со стороны Израиля, но если эти преступления продолжатся, то мы не только приостановим переговорный процесс, но и выступим против сионистского режима", - сказал Галибаф, чьи слова приводятся в его Telegram-канале.
В разговоре со спикером парламента Ливана Набихом Берри он также подчеркнул решительный настрой Ирана на установление прекращения огня на территории всего Ливана.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
