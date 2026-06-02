В Иране пригрозили приостановить переговоры с США

ТЕГЕРАН, 2 июн – РИА Новости. Иран не только приостановит переговорный процесс с США, но и выступит против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

"В течение последних двух дней мы серьезно занимались вопросом прекращения атак со стороны Израиля, но если эти преступления продолжатся, то мы не только приостановим переговорный процесс, но и выступим против сионистского режима", - сказал Галибаф , чьи слова приводятся в его Telegram-канале.

В разговоре со спикером парламента Ливана Набихом Берри он также подчеркнул решительный настрой Ирана на установление прекращения огня на территории всего Ливана.

Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.