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Число компаний-участников льготной IT-ипотеки выросло почти на треть - РИА Новости, 02.06.2026
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13:14 02.06.2026
Число компаний-участников льготной IT-ипотеки выросло почти на треть

Минцифры: число компаний-участников льготной IT-ипотеки выросло почти на 30%

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число компаний — участников программы льготной IT-ипотеки в 2026 году выросло почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Теперь в перечне около 9 тысяч организаций.
  • Следующее обновление перечня запланировано ближе к 25 сентября, и компании, которые применяли налоговые льготы, но не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 сентября.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число компаний – участников программы льготной IT-ипотеки в 2026 году выросло почти на 30% по сравнению с прошлым годом: теперь в перечне около 9 тысяч организаций, сообщило Минцифры РФ в своем канале в "Максе".
"Обновлен список ИТ-компаний, сотрудники которых могут оформить в 2026 году льготную ипотеку. Число компаний, включенных в перечень для участия в программе IT-ипотеки, ежегодно растет — по сравнению с 2024 годом оно выросло более чем в 3 раза и почти на 30% по сравнению с прошлым годом — теперь в перечне около 9 тысяч организаций, и еще больше специалистов смогут воспользоваться льготой", - говорится в сообщении.
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Чтобы узнать, попала ли организация в обновленный перечень, нужно ввести ИНН или наименование компании на странице специального сервиса на "Госуслугах", напоминает министерство.
В список включены IT-компании, применявшие по итогам 2025 года налоговые льготы и обеспечившие раскрытие налоговой тайны. Для этого организации должны были до 20 мая направить в ФНС соответствующее согласие.
Если компании нет в списках, можно обратиться к работодателю и проверить выполнение всех условий по IT-ипотеке: возможно, компания по итогам прошлого года не применяла налоговые льготы, согласие было оформлено работодателем с ошибками или направлено позже установленного срока.
"Следующее обновление перечня запланировано ближе к 25 сентября. Компании, которые по итогам 2025 года применяли налоговые льготы, но не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 сентября", - добавляет министерство.
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