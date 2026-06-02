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Подсчитана экономия выплат за большую квартиру при снижении ставок - РИА Новости, 02.06.2026
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03:10 02.06.2026 (обновлено: 04:31 02.06.2026)
Подсчитана экономия выплат за большую квартиру при снижении ставок

"Страна Девелопмент": с лета условия льготной ипотеки могут скорректировать

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С лета 2026 года условия льготной ипотеки могут быть скорректированы, заявил вице-президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.
  • Снижение ставки на два процентных пункта может привести к ощутимой экономии и сделать более доступными просторные квартиры, считает эксперт.
  • По его словам, при утверждении новых ставок летом прогнозируется рост спроса на большие форматы квартир, особенно в Московской области и крупных агломерациях.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. С лета 2026 года условия льготной ипотеки могут скорректировать: для многодетных семей ставку могут снизить до 4%, для семей с двумя детьми сохранить 6%, а для пар с одним ребенком повысить до 10–12%. Об этом агентству “Прайм” рассказал вице-президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.
"Для семей с двумя и особенно тремя детьми размер регулярной выплаты остаётся ключевым фактором при покупке жилья. Даже снижение ставки на два процентных пункта принесет ощутимую экономию и сделает более доступными просторные квартиры", — пояснил эксперт.
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По его подсчетам, для трехкомнатной квартиры стоимостью 18,6 миллиона рублей при ставке 4% ежемесячный платеж снизится с 96 до 78,7 тысячи рублей — нагрузка сократится на 18%. Наибольший эффект от изменений ожидается в Московской области и крупных агломерациях, где высок спрос на семейное жилье. Если новые ставки утвердят, летом прогнозируется рост спроса на большие форматы квартир, заключил Гуторов.
 
ЖильеСтрана ДевелопментАлександр ГуторовОбществоРоссия
 
 
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