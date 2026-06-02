Подсчитана экономия выплат за большую квартиру при снижении ставок

"Для семей с двумя и особенно тремя детьми размер регулярной выплаты остаётся ключевым фактором при покупке жилья. Даже снижение ставки на два процентных пункта принесет ощутимую экономию и сделает более доступными просторные квартиры", — пояснил эксперт.