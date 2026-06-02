Подсчитана экономия выплат за большую квартиру при снижении ставок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С лета 2026 года условия льготной ипотеки могут быть скорректированы, заявил вице-президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.
- Снижение ставки на два процентных пункта может привести к ощутимой экономии и сделать более доступными просторные квартиры, считает эксперт.
- По его словам, при утверждении новых ставок летом прогнозируется рост спроса на большие форматы квартир, особенно в Московской области и крупных агломерациях.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. С лета 2026 года условия льготной ипотеки могут скорректировать: для многодетных семей ставку могут снизить до 4%, для семей с двумя детьми сохранить 6%, а для пар с одним ребенком повысить до 10–12%. Об этом агентству “Прайм” рассказал вице-президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.
"Для семей с двумя и особенно тремя детьми размер регулярной выплаты остаётся ключевым фактором при покупке жилья. Даже снижение ставки на два процентных пункта принесет ощутимую экономию и сделает более доступными просторные квартиры", — пояснил эксперт.
По его подсчетам, для трехкомнатной квартиры стоимостью 18,6 миллиона рублей при ставке 4% ежемесячный платеж снизится с 96 до 78,7 тысячи рублей — нагрузка сократится на 18%. Наибольший эффект от изменений ожидается в Московской области и крупных агломерациях, где высок спрос на семейное жилье. Если новые ставки утвердят, летом прогнозируется рост спроса на большие форматы квартир, заключил Гуторов.